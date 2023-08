Claver: “En la Selección me siento cómodo”

La Selección española llegó ayer a Yakarta, Filipinas, donde se enfrentará el sábado a Costa de Marfil, su primer rival mundialista. A pesar de vivir una temporada dura en el Valencia Basket, Víctor Claver (Valencia, 30/08/1988) sigue siendo pieza clave para Sergio Scariolo para revalidar el título.

¿Ya estáis en Filipinas, ¿cómo está La Familia de cara al debut en el Mundial?

Estamos con ganas de empezar. Ha sido una concentración larga y que ha dejado cosas positivas, ahora hay que ponerlas a prueba, llega el momento de la verdad y a ver si empezamos lo mejor posible.

Muchos sentiréis que es un último viaje, aunque viendo a Rudy con 38 y a Llull con casi 36 a saber...

Hay que aprovechar las oportunidades. Estar con la selección, como he dicho siempre, es una suerte, ser parte de este grupo, de esta familia. Sea la última o no, evidentemente, estoy con ganas de aprovecharla, de que sea una experiencia única y de vivirla como si fuera la última, que eso hará que vayan mejor las cosas.

Tú tienes una gran relación con Ricky Rubio, ¿cómo viviste su decisión?

Fue momento duro, la verdad. Cuando alguien cercano a ti decide hacerse un lado porque reconoce que tiene un problema… lo primero, ser un valiente, para hacerlo público con esa naturalidad, eso es de tener una cabeza privilegiada. Ha sabido ver que tiene un problema y hacerse un lado para tratarlo. Eso es de admirar. Por otro lado, preocupados, estamos pendientes de su evolución, hay que darle su espacio, como a cualquier persona. Sabemos que estará bien, pero tiene todo nuestro apoyo. Él sabe que es parte de este equipo.

Para ti la llamada de Scariolo ha sido una inyección de confianza, de alegría, después de una temporada que parecía que teníais ganas de acabar...

Fue una temporada dura, muy irregular. Con muy buenos momentos pero cuando llegaron los malos fue incluso más duro el poder superarlos. En la recta final no fue buena y el equipo no encontró buenas sensaciones, ni en lo colectivo ni en lo personal. Tenía ganas de estar aquí, es un grupo que nos conocemos bien, sabemos lo que nos pide Sergio y por eso tenía ganas de venir y volver a sentirme cómodo.

¿Te esperabas esta llamada? Has tenido que cambiar vacaciones, viajes, apartamento...

A la selección siempre se le hace un hueco está claro que ahora con un hijo en casa cuesta más pasar tiempo fuera. Tienes la cabeza en la concentración y también en la familia. Pero me hacía mucha ilusión, después de perderme el verano del año pasado por las circunstancias (lesión), estar aquí y, como te decía antes, a disfrutarlo como si fuera el último.

Cuando la Fonteta murmulla con algún tiro tuyo que no entra o que decides no tirar, sientes como si siempre estuvieras en deuda con lo que esperan de ti. ¿Sientes que en la Selección eso no te pasa, que saben quién eres y lo que le aportas?

Jugando en Valencia siempre se me ha exigido por un motivo positivo, porque esperan mucho de mí. Aquí en la Seleccion, como estás fuera de casa, en los torneos, la gente se vuelca mucho con nosotros. Es diferente, pero yo sé lo que soy, se lo que puedo hacer y dar al equipo. Intento ser el mejor Víctor Claver posible, no intento ser igual que otros jugadores o hacer cosas que no sé, sino dar mi mejor versión y ayudar al equipo a ganar partidos.

Es que hay que recordar que has ganado una plata y un bronce olímpicos, tres oros y un bronce en europeos y un oro mundial en 2019... que sabes ayudar a ganar, vamos. ¿Volver a ganar con Valencia Basket es de los sueños deportivos que te falta hacer realidad?

Sí, claro, por eso volví a casa. La Eurocup de 2010 es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera, fue una temporada muy bonita. Quería volver a vivir una experiencia como esa y por eso volví a Valencia, para ayudar al equipo a ganar.

Los tienes en marcha ya, de hecho hoy se ha incorporado al grupo Jaime. Ha habido una revolución, como mínimo cambio de ciclo. ¿Te gusta lo que se ha fichado?

Sí, me gustan los fichajes, los nombres. Cuando hay un cambio siempre hay ilusión, ahora nos toca a nosotros, como pasó en la selección juntarnos. Los nombres no ganan campeonatos, lo hacen los equipos. Ahora tenemos que convertirnos en un equipo que gane muchos partidos.