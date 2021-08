Claver: "No quiero hacer cosas nuevas, sino hacerlas mejor"

Vuelve a casa tras haberse marchado a la NBA (el único valenciano que lo ha logrado) en 2012 y lo hace repleto de ilusión ante este nuevo proyecto 'taronja'. Atiende a Deportes COPE Valencia el día de su puesta de largo.

¿Ganas de volver a la terreta?

La verdad es que sí. Han sido mucho años y en todo este tiempo he venido poco por aquí con los veranos con la Selección y demás. Ya tengo ganas de instalarme y de estar en casa otra vez.

Lucirá el dorsal 1



Una década de su salida (Portland, Moscú, Kuban y Barcelona)

Han sido años de experiencias, unas mejores que otras, pero he tenido la suerte de estar siempre donde he querido y eso no es fácil decirlo en una carrera deportiva. Vengo con la libreta llena de apuntes para seguir creciendo y aportando.

¿Había podido volver a València antes?

Ha sido el momento. Siempre ha habido relación. Yo siempre he seguido al equipo y el equipo me ha seguido a mí, pero realmente cuando se ha podido hacer ha sido ahora.

¿Qué objetivo se marca a nivel personal?

No es momento de intentar hacer cosas nuevas, sino hacerlas mejor tanto a nivel de juego como a nivel personal. Ése es mi objetivo. Quiero seguir siendo importante en el equipo. Volver a estar entre los mejores equipos de Europa.

¿Qué recibimiento espera de la Fonteta?

Hasta ahora siempre ha sido bueno. Un recibimiento mal de una persona hace más ruido que uno bueno de mil. Lo que a mí me importa es que he recibido mucho cariño en la calle, en el pabellón y tengo claro que no se le puede gustar a todo el mundo. Entiendo que alguien no le guste como jugador.

Dorsal número 1

Es un número que siempre me ha gustado. El 9 me lo quitó Sam el año que me fui y tenía difícil recuperarlo. Me apetecía algo nuevo. El 1 siempre me había gustado.

Reestreno contra el Barça

Lo tenía claro. Así lo hará más especial. Estará bien ver a los amigos y me irá bien para hacer el scouting