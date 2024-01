El Celta echa agua a la Copa del Valencia CF

El Celta de Vigo, con un bonito tanto inicial de Luca de la Torre y un doblete de Anastasios Douvikas, noqueó este miércoles al Valencia para avanzar a cuartos de la Copa del Rey tras un partido en el que el equipo vigués supo aprovechar sus ocasiones y aguantó el empuje de los locales, que se metieron en el partido con el gol de penalti de Pepelu.



Mientras la afición valencianista cantaba “Mestalla quiere la Copa” en los primeros minutos de partido, Pepelu centraba al área un balón que remató Paulista de un testarazo y que se marchó ligeramente desviado. Tan solo corría el minuto dos, pero los locales tenían ansia. Salieron intensos desde el inicio.



Al Celta le duraba muy poco el balón y cada vez que lograba acercarse al área de Jaume Doménech sus intenciones eran detenidas por la zaga blanquinegra, pero, poco a poco, el equipo de Rafa Benítez lograba saltar la línea de presión del equipo de su exjugador,Rubén Baraja.

Pepelu marcó, de nuevo, desde el punto de penaltiVCF





El equipo vigués no desaprovechó un grave error a la salida de un córner de Jaume, cuyo despeje que le cayó perfecto a Kevin, que centró de cabeza al área donde De la Torre, de espaldas, definió de tacón para hacer el primero con una gran genialidad (m.13).



La banda derecha se convirtió en la peor pesadilla para los locales con un insistente Miguel Rodríguez que, en una de sus entradas al área, fue derribado por Diego López. De Burgos Bengoechea no dudó y decretó penalti. Douvikas engañó a Jaume y puso distancia (m.18).



El Valencia pasaba por su peor momento no solo por el resultado, sino por las sensaciones. El equipo de Baraja parecía sin tensión: no se apoderaba ni de un rechace, no ganaba ningún duelo, estaba perdido y su centro del campo no funcionaba como de costumbre.



Pero, tras una intervención de Doménech convertido en portero de balonmano a un tiro cruzado de Douvikas, el Valencia se encontró con un penalti de Domínguez por mano. Pepelu se plantó frente a Iván Villar y le superó con un lanzamiento al centro (m.29).

Yarek fue una de las novedades en el once de BarajaVCF





El partido parecía otro. Los valencianistas arrinconaron en el área al Celta, pero el conjunto vigués aguantó impasible. Al borde del descanso, el Valencia tuvo una múltiple ocasión que salvó sobre la línea Williot Swedberg.



La segunda parte comenzó con alta tensión. El Celta quería dormir el partido y el Valencia, que saltó con Canós, revolucionarlo. Los locales insistían con un chut de Pepelu y un remate de Diego López que solventó Villar y con Jesús Vázquez, que mandó alta una jugada tejida con maestría por Diego López, Pepelu y Fran Pérez.



El ‘Pipo’ Baraja dio entrada a Gayà, Guillamón y Yaremchuk en busca del empate y Benitez a Manu Sánchez y Mingueza para blindar aún más a su equipo y, si se podía, ser más contundentes en la presión.



El plan del técnico valencianista estuvo cerca de funcionar tras un centro de Gayà a Yaremchuk, cuyo remate impactó en un defensa y salvó con una estirada Villar pero, a falta de diez minutos para el final, el Celta sentenció la eliminatoria con un remate de Douvikas que entró por toda la escuadra para darle la clasificación a cuartos al conjunto vigués.

Jaume volvió a ser el elegido en la CopaVCF





Ficha técnica:



1 – Valencia: Jaume Doménech; Thierry, Paulista, Yarek, Jesús Vázquez (Gayà, m.63); Fran Pérez (Guillamón, m.63), Pepelu, Javi Guerra (Yaremchuk, m.75), Diego López (Otorbi, m.81); Hugo Duro y Alberto Marí (Canós, m.46)



3 – Celta de Vigo: Iván Villar; Kevin Vázquez (Manu Sánchez, m.64) Starfelt, Carlos Domínguez, Mihailo Ristic (Mingueza, m.63); Miguel Rodríguez (Hugo Álvarez, m.87), Fran Beltrán (Tapia, m.78), Sotelo, Luca de la Torre, Williot Swedberg; y Douvikas



Goles: 1-0, m.13: De la Torre. 2-0, m.18: Douvikas (p). 2-1, m.29: Pepelu (p). 3-1, m.80: Douvikas



Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité vasco). Amonestó a Yarek por parte de los locales y a Kevin Vázquez y Swedberg por parte de los visitantes