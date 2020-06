Celades: “A Ferran le recomendaría que buscase su felicidad”

Albert Celades ha ofrecido esta mañana su primera rueda de prensa telemática de las veintiuna que le quedan por realizar hasta el final del campeonato. El técnico catalán se muestra ilusionado ante el reinicio de LaLiga y ha respondido a las cuestiones de los medios de comunicación que hoy han vuelto a asistir a una rueda de prensa, tres meses después de la última comparecencia.

La patata caliente en el club es, sin duda, la renovación de Ferran Torres. El jugador sigue sin contestar a la propuesta del club y se le ha preguntado a Celades si cree que está situación puede afectar al jugador y al equipo. Su respuesta da lugar a distintas interpretaciones por su falta de contundencia en el mensaje. “He hablado con él. Hablo a menudo. La incertidumbre no es la mejor consejera para trabajar en el día a día. Pero le veo bien. Creo que es un chico con una gran mentalidad, que a todos nos gustaría que se quedase aquí, pero ya veremos. Yo le recomendaría, pero no a él, sino a todos, que buscase su felicidad. Por la parte que nos toca, nos encantaría que se quedase con nosotros. Su rendimiento ha ido creciendo en cada partido. Es valenciano, es de aquí y ojalá pudiera quedarse aquí”.

El futuro de Ferran sigue estando en el aire

El técnico se postuló en su día a favor de la renovación de Ezequiel Garay. Ahora, después del comunicado en redes sociales del argentino, las palabras del catalán no despeja ninguna duda sobre el futuro del central: “Yo hablé en su momento ya y di mi opinión sobre la situación. Han pasado muchas cosas desde entonces, una lesión de por medio, creo que es una situación de dos partes: club y jugador. Ha existido negociación, no se llegó en su momento a un acuerdo y la situación ahora es la que es, no es la más agradable, pero él sigue dentro como un jugador más como tiene que ser. Poco más puedo decir. Yo ya me expresé públicamente, pero eso ya no depende de mí. Veremos qué sucede”.

"La situación con Garay no es la más agradable. Poco más puedo decir", explica Celades

De cara al encuentro ante el Levante UD, mantiene la importante duda de Gabriel Paulista con una sobrecarga muscular en el vasto. Esta mañana en Paterna se le ha practicado una ecografía que destapa una importante inflamación en la zona. Celades va a esperar a mañana para dar la lista de convocados pero está muy complicado como ha reconocido: “tuvo un problema el lunes y desde entonces ha hecho trabajo al margen. Su participación no es sencilla. Vamos a esperar a mañana para dar la lista. Hemos dedicido darla mañana porque el partido es tarde. Vamos a esperar qué sucede con él. Tenemos otras alternativas que contemplamos, claro”. La alternativa se llama Hugo Guillamón junto a Diakhaby en el eje de la zaga.

Celades observa la última sesión antes del derbi

Respecto al derbi valenciano con el que reinicia la Liga, el técnico se siente atraído por el juego vistoso de los de Paco López:“Nos vamos a enfrentar a un equipo atrevido y con buenos jugadores. Tiene una forma de jugar muy definida. El Levante tiene un estilo de juego muy atrevido, alegre. Normalmente cuando juega el Levante siempre son partidos abiertos, con muchas llegadas a portería. Creo que veremos un partido abierto, con dos equipos que quieren hacer goles y los dos queremos ganar".

Celades ha valorado la incertidumbre del escenario desconocido que supone este regreso de la competición “Es incierto todo. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo va a ser la vuelta tras tres meses sin ningún partido de preparación. Es un confinamiento vivido con diferencias entre los jugadores: unos en casa con jardín, otros en un piso. Pero al mismo tiempo estamos muy ilusionados con volver a jugar y tratar de acabar el campeonato de la mejor manera posible”.

Eso sí, a falta de once jornadas, a cuatro puntos de los puestos Champions, el objetivo está claro: “quedan demasiados partidos para todo. No hay nada definido. Estamos con mentalidad preparada para el partido de mañana. Nos vamos a enfrentar a un equipo atrevido y con buenos jugadores. Tiene una forma de jugar muy definida”.

Uno de los futbolistas a los que más se ha echado de menos esta temporada, es Gonçalo Guedes. El técnico reconoce su falta de regularidad en el juego, “la dificultad que ha tenido esta temporada es que no tuvo continuidad al principio, porque entendíamos que tenía que tener un rendimiento mejor. Después tuvo la lesión y la vuelta siempre es difícil. Ha hecho un trabajo magnífico y se ha vuelto a poner en forma. Tenemos unas grandes expectativas con él porque es un grandísimo jugador”.

Al Valencia le quedan once finales como han repetido en varias ocasiones desde el vestuario, pero la pregunta es si a Celades le quedan también once finales para decidir su futuro. El preparador catalán no está pensando en eso, pero reconoce la inestabilidad del banquillo; “la mayoría de entrenadores se están jugando el puesto continuamente. No me preocupa. No lo puedo controlar. Lo que puedo controlar es el trabajo, la implicación, el esfuerzo... pero eso va unido a la labor del entrenador”.