Catalán responde a los detractores con un plan hasta 2027

El Levante UD presentó este lunes su proyecto estratégico para los cinco próximos años y adelantó que su objetivo es que en 2027 el cuarenta por ciento de los jugadores de la plantilla del primer equipo se hayan formado o hayan pasado por la escuela del club valenciano. Así lo explicó el presidente del Levante, Quico Catalán, en la junta de accionistas celebrada este lunes y en la que dio los detalles sobre los planes del club. La idea, según el presidente, es que cada año y hasta 2027 se incorpore al equipo una media de 1,4 futbolistas que sean de la cantera.



El primer objetivo del Levante, según Catalán, es “regresar a Primera” cuanto antes y afianzar al equipo en la élite del fútbol español. “Vamos a intentar volver este año a Primera. Nos hemos equivocado muchas veces, pero tenemos que creer en este proyecto cien por cien valenciano y que merece el respaldo de todos”, indicó el presidente.



El dirigente del Levante también dio algunas pinceladas sobre el proyecto económico trazado para corregir la mala dinámica de los dos últimos años, en los que el club valenciano ha acumulado 45 millones de euros de pérdidas. “Queremos incrementar los ingresos comerciales y de explotación en un 100%. Queremos volver a presentar muchos millones de euros de beneficio y duplicar el número de aficionados”, comentó Catalán, que desveló que su objetivo es alcanzar los 21.000 abonados, porque en su opinión es la cifra que mejor rentabilidad aporta al club.



Catalán confesó que los dos últimos años fueron “los más difíciles de gestionar” de los trece que lleva en el club y dijo que el plan estratégico definido hasta 2027 servirá para “sentar las bases” del futuro a medio plazo del Levante, aunque reconoció que no sabe si será con él como presidente porque su mandato acaba en 2023.

La Junta fue más cómoda de lo previsto para el presidente Catalán







El presidente del Levante UD, Quico Catalán, lamentó "profundamente" este lunes, durante la junta de accionistas, las pérdidas de 22 millones de euros del ejercicio 21-22 y se disculpó por el "fracaso” a nivel deportivo tras descender a Segunda División al finalizar la pasada temporada.



“Lamentamos profundamente este resultado, que no es propio de la gestión que hemos llevado a cabo desde nuestra entrada en el club. Por primera vez nos presentamos con todo nuestro dolor con un descenso deportivo y un segundo año de pérdidas”, dijo Catalán durante su discurso a los accionistas, a los que también les pidió disculpas por haber bajado a Segunda. “Resaltar nuestro fracaso, tomamos decisiones drásticas y reconocemos los errores cometidos. Hemos empezado a implementar soluciones para ser más eficientes y competitivos. Hemos entendido que nos hemos tenido que redefinir”, agregó el presidente del Levante.



Catalán achacó a la pandemia parte de la crisis económica que ha sufrido el Levante y el resto de clubes y comentó que para la recuperación económica ha sido clave el proyecto Impulso de LaLiga, tras el acuerdo con CVC, y por el que el Levante va a recibir un total de 69,9 millones de euros. “Hemos estado casi cinco ventanas de los mercados de fichajes sin movimientos. No era suficiente que cada club buscara soluciones, nos dimos cuenta de que era un problema de la industria del fútbol”, resumió el presidente.



El presidente del Levante, además, no pudo precisar cuándo arrancarán las obras para la construcción de la futura ciudad deportiva en el barrio de Nazaret (Valencia) ni tampoco adelantó la fecha de inicio de la segunda fase de la reforma del estadio Ciutat de València. “Estamos inmersos en procesos burocráticos y esperamos tener noticias en los próximos meses”, indicó.