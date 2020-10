Caso Kondogbia: cronología de un desengaño

Y al final, Kondogbia estalló. Se veía venir. Sus últimos días estaban siendo francamente intensos. Se percibía en el ambiente que no estaba cómodo y su cabreo iba en aumento. El centrocampista del Valencia CF se siente engañado por Anil Murthy y así lo manifestó anoche en su cuenta de Instagram. Tal y como desvelamos en El Partidazo de COPE, la historia se remonta al cierre del mercado de fichajes. A Kondogbia se le aseguró que si traía una oferta, sería traspasado. Pero llegó el lunes por la noche y eso no ocurrió. El club entendió que, o las cantidades no eran las exigidas o el momento (crisis Gracia de por medio) no era el idóneo. Y anunció, horas antes del cierre del mercado, que Kondogbia no saldría. Pero la cosa no quedaría ahí.

El mensaje de Kondogbia es demoledor

Tres días más tarde, tras el pago de la cláusula de Thomas Partey por parte del Arsenal FC, el Atlético de Madrid se puso en contacto con el agente del futbolista para trasladarle el interés del club rojiblanco en ficharlo. El propio Diego Simeone telefoneó a Kondogbia para convencerle. La noticia corrió como la pólvora y la mañana del jueves 08 de octubre (un día después de la reunión con Javi Gracia) Anil Murthy se dirigió a la Ciudad Deportiva de Paterna para reunirse con Kondogbia. Justo antes del entrenamiento, el presidente del Valencia CF le comunicó al jugador que solo saldría del club por el pago de la cláusula. Algo que a Kondogbia no le sentó nada bien.

Kondogbia, Gracia y Maxi, de espaldas

La reunión apenas duró 10 minutos y el centrocampista centroafricano saltó al césped junto al resto de sus compañeros. La cara del jugador lo decía todo. Viernes de nuevo trabajo con el grupo y descanso todo el fin de semana. El equipo estaba citado para volver a ejercitarse el lunes a las 17.30h. Y Kondogbia no apareció. Desde la entidad se apresuraron a anunciar que su ausencia se debía a motivos personales y que tenía permiso del entrenador. Pero la realidad es que Kondogbia perdió el avión y no pudo acudir al trabajo a tiempo. Al día siguiente, martes 13, Kondogbia sí que se ejercitó con el grupo, pero su cabreo no había hecho más que incrementarse durante el fin de semana. Por eso, tal y como contamos en COPE, el capitán che solicitó una nueva reunión con Anil Murthy. Ésta se produjo y en ella, Kondogbia le transmitió al presidente que le había engañado, ya que le dijo que si traía una oferta le dejarían salir. Fuentes oficiales del club, aseguran a la Cadena COPE que la oferta del Atlético de Madrid era una cesión con opción de compra; imposible para el Valencia CF de asumir.

Mensaje de Kondogbia en Instagram

Ni el miércoles ni el jueves Kondogbia entrenó con el equipo. De hecho, llegó tarde el último día a la Ciudad Deportiva de Paterna y no saltó al césped. ‘Molestias físicas’, dijeron desde el club. Por la noche, en Instagram, Kondogbia explotó: “Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí. Gracias, Anil Murthy”, escribió.

El Valencia CF sigue rompiéndose en pedazos desde dentro. Curiosamente, Javi Gracia solicitó en verano que Kondogbia no saliera del equipo. Confiaba en él. Meses más tarde, el que quiso irse fue el entrenador, siendo Kondogbia uno de los que trató de convencerle para que siguiera. Ahora, es él quien quiere salir. El caos en el club, lejos de rebajarse, sigue en aumento. Hasta el próximo capítulo…