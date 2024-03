Carboni sobre la desinversión de Lim: "Van a recuperar mucho dinero vendiendo a los jóvenes, seguro"

José Luis Gayà igualó el número de 350 partidos con la camiseta del Valencia CF a Amedeo Carboni. El italiano llegó al Valencia CF con 32 años en el verano de 1997. Fue un jugador muy carismático, indiscutible en el mejor Valencia CF de la historia. Se retiró con 41 años con seis títulos más la Intertoto, y se ganó el corazón de Mestalla. Hoy nos ha atendido en Deportes COPE Valencia. “Tengo un cariño muy particular a Valencia. Y me apetecen mucho estas entrevistas”, asegura.

¿Cómo se gestó su fichaje por el Valencia CF?

Me ficha Paco Roig. Me río porque mi fichaje fue bastante fantástico. Me llamaron y no sabían que estaba lesionado y se fueron a buscar al 3 de Lazio. Eran un equipo muy potente y le pidió 6 millones de euros actuales en 1997. Era una pasta en aquel año. Había un representante famoso, Antonio Caliendo, que convenció a Roig y Barrachina a venir a verme a la Ciudad Deportiva de la Roma. Venía de una lesión del tendón de Aquiles. Llegaba con la moto y se me acerca un secretario y me dicen que están el presidente y vicepresidente de Valencia CF. Esperan toda la tarde a que acabe de entrenar y me dice que me habían visto bien. Y no sabía el qué les había gustado, si estaba cojo (risas). Y me dijo que querían esperarme y les gustaba mi perfil. Me dijo que no tenían prisa. Mientras yo entrenaba, el presidente de la Roma y los directivos ya habían decidido mi traspaso. Me dijeron que subiera arriba, que el presidente quería hablar. Había diez personas, todo el staff. Me dijeron que estaban haciendo cambios y el Valencia CF me quería. Todavía me quedaba un año de contrato. Me quedé tan sorprendido. Dije que tenía que hablar con el Valencia CF y les dije que se saliera el resto.

Los 3?5?0? partidos oficiales de @jose_gaya con el @valenciacf



???? El de Pedreguer iguala a la leyenda valencianista Amedeo Carboni



?? Ha sido un día muy especial para nuestro capitán con puro #ADNVCF ?? — Valencia CF (@valenciacf) March 13, 2024

Sus momentos más especiales en el Valencia CF

El día más bonito es el día después de haber ganado algo. Ves tanta gente feliz en la calle. Nunca habrá dinero para darte tanta felicidad, olvidarse de los problemas que todos tenemos. Siempre me quedo con eso de Valencia. Gente mayor, niños… La ciudad entera. Me hace muy orgulloso. Siendo italiano me he sentido muy orgulloso de sentir la camiseta del Valencia CF.

No pudo ir a jugar la final de Champions de París por sanción

Una vez que te quemas, no quieres dos veces. Estaba cerca de sanción y en la semifinal en la ida quedamos 0-0. Me acerco a Collina, el árbitro, le dije que me sacara amarilla para no perderme la final si pasábamos. No me podía arriesgar otra vez. En un saque de banda estaba esperando a que me la sacara. Y me la sacó a falta de diez minutos.

¿Cómo fue disputar dos finales de Champions seguidas?

La primera fue una sorpresa para todos. También para los contrarios. Puedo entender que muchos equipo no nos tomaron en serio. Equipo maduro pero sin grandes estrellas mundiales. Hasta cuartos se sorprendieron. Pero en la segunda final, todo el mundo te esperaba. Tengo mejor recuerdo aún. Los estadios llenos. Y volver a la final fue impresionante. El segundo año fue increíble porque la gente te consideraba un buen equipo. Los dos años contra el Arsenal son los mejores partidos que he vivido.

¿Con qué entrenador se queda en el Valencia CF?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cada uno tiene lo suyo. Cuando llegó Ranieri hizo un grupo homogéneo con futbolistas que necesitaban el balón. Entrenábamos con 7-8 balones cada uno… (risas). Romario, Ortega, Carioca… Montó un grupo fuerte. Cúper dio el sacrificio de defender y atacar al mismo tiempo. Luego llegó Benitez que nos dio la convicción, la táctica y la manera de que podíamos ganar nosotros.

??PODCAST

13/03/24



?? Última hora VCF

?? Virus en Paterna

???? Internacionales



?? Debate



3??5??0?? @jose_gaya



?? #CarboniEnCOPE



?? Previa LUD

??? #Felipe

?? Posible XI



?? Euroliga VBC

??? #Pradilla



?? ¡Escúchalo!https://t.co/Ag3RoA8VL6 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 13, 2024

¿Con qué jugador se queda?

Sobre Mendieta, tengo una anécdota. Cuando llegué, creo que lo querían vender a 3a o 2B. Cuando llegó Ranieri me llamó. Le dije que me costaba mucho quitarle la pelota. No sabía porqué no le quería el club. Yo le dije que era buen jugador. Me impresionó Gaizka. Romario, Carioca, Djukic, Angloma… los conocía más. Esos me impresionaron más como personas. Luego llegaron Cañizares, Angulo… Vicente era el mejor extremo de Europa. Sin duda. Siempre he marcado extremos muy buenos, y él tenía calidad y era potente. Golpear de cabeza no era su mejor, pero podía haber optado al Balón de Oro si lo hubiera tenido.

¿Tuvo ofertas para salir?

Sí. De Cúper cuando se fue al Inter. Le dije que no quedaba bien que se presentara con un jugador de 36 años. Fue el año bueno que ganamos todo. El Inter perdió la liga en un partido que tenía hecha la liga. El lateral izquierdo era polaco. Una semana después me llama Cúper insultándome por hacerle jugar con un ‘pelotudo’ de lateral izquierdo.

¿Cómo gestionaba el éxito en Valencia?

Siempre recuerdo que los fichajes siempre tenían como referencia a los mayores. Nos veían alegres, luego a tope en el entrenamiento. Lo primero era entrar en el grupo, no demostrar que eras buen futbolista. No éramos estrellas de primer nivel. Primero tenía que conquistar el grupo. Era la verdadera fuerza. Cada año se vendían los mejores jugadores (Mendieta, Farinós, Kily…). Había que ser fuerte de cabeza.

Se le llegó a ver como alcalde de Valencia

Reconozco que la alcaldesa más de una vez me hizo una oferta. Y le decía que no hablaba castellano ni valenciano. Me gusta mucho la política. Soy un amante. Me apetecía mucho saber de la ciudad, de los éxitos y los fracasos. Y con la Fórmula 1, que ayudaba bastante a la Comunidad porque llegara esta gran competición a Valencia.

¿Cómo ve el Valencia CF del presente?

Estoy distante pero al inicio estaba preocupado por la falta de fichajes. Por necesidad Baraja ha tenido que coger jugadores del filial y han salido lo que han salido. Lamento que el club siga una línea a la baja. Es bastante deprimente para una afición como la nuestra. Lo lamento mucho, pero qué voy a hacer. Si te salen jóvenes como este año, va a recuperar mucho dinero seguro. Porque la intención es vender seguro. De fuera es muy difícil. Creo que está más pendiente de los bancos Peter Lim. Hasta que no saldas la deuda, el banco es el dueño. La única forma de conseguirlo es metiéndole presión desde los bancos. Si no quiere vender… A nivel económico ha sido muy inteligente. Ha conseguido un gran club con pocos millones de euros.

Usted estuvo en la presentación del Nou Mestalla. ¿Esperaba que no se acabara?

No esperaba que estuviera parada en 2024. La crisis cogió a todo el mundo de espaldas, pero pensaba que, con la obligación del nuevo club estaba acabar el nuevo estadio. En un contrato de compra de 350 millones que no hay cláusula de incumplimiento no lo he visto en mi vida. El contrato que se firmó con Peter Lim no tenía ninguna penalización. Es increíble si pensamos bien. La obligación estaba, pero no había penalización.

El trabajo de Baraja

Me parece espectacular lo que está haciendo. Ha tenido que sacar jugadores del filial y mira cómo están. Los 2-3 mejores jóvenes de LaLiga están en el Valencia CF. De todos los jóvenes, Javi Guerra es el más me gusta. Me gusta mucho.

¿Estará en el Partido del Triplete?

Iré al campo. Pero al partido no sé… Vale la pena volver a Mestalla. Cada compañero hemos vivido con tantos títulos que volver es un espectáculo. Tengo muchas ganas. Es el 5 de abril, un día antes de mi cumpleaños. Pero ya no digo mi edad.