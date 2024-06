Cañizares, sobre las protestas de la afición: "El Mestalla exigente se ha hecho mayor"

Santi Cañizares ha sido protagonista hoy en Deportes COPE Valencia para analizar el final de temporada del Valencia CF, lo que tiene por delante el equipo de Baraja y los movimientos sociales para tratar de sacar a Peter Lim del club.

Tras acabar la temporada, ¿qué opina del año del Valencia CF?

Es una buena fotografía. El equipo ha competido y en tramos lo ha hecho francamente bien. Ha clasificado en el sitio que le corresponde por recursos, no por historia, pero sí por recursos. La dirección lleva diez años maltratando. Y por eso ha pasado a mantenerse en zona de mitad de tabla y si hay alguna opción de Europa ilusiona. Pero casi mejor que no se vaya. Porque sin plantilla en Europa se te hace muy difícil competir en Liga.

Al final han sido solo siete puntos más que la temporada pasada...

La plantilla ha dado todo lo que tenía. Cuando han competido sin presión porque arrancan la temporada bien, bien. Cuando están obligados a ganar como en Copa o tras ganar en Pamplona… Ahí se ha notado la inmadurez lógica de un equipo demasiado joven que con presión funciona peor. A partir de afianzar estas temporadas ya sabes competir. He visto dos Valencia en función de la presión y si había objetivos importantes de por medio. Nos damos con un canto en los dientes porque no podemos aspirar a mucho.

¿Qué nota le pone a Baraja y la plantilla?

Les pongo a todos notable. Si no fuera por ellos… Están tapando las vergüenzas del club. No solo hacen su trabajo bien, sino que consiguen que no de vergüenza. Que vean al club fuera de alguna forma cómo veía el escudo antes.

Si el Valencia CF consigue mantener el bloque, ¿se quedará tranquilo con el equipo que hay?

Nunca estoy tranquilo si siguen todos. Siempre hay que regenerar plantillas. Y ver qué cosas han fallado. En algunos momentos hay que vender jugadores porque lo demandan. No pasa nada siempre y cuando se compre a un jugador parecido. No veo esa situación en el Valencia. Cuando acierta la dirección deportiva… Baraja y Villa costaron dinero, no todos llegan libres. Tranquilo no me quedo si no hay movimientos, y menos si los que puedo imaginarme es que vendan algún jugador importante y el recambio sea a coste cero. ¿Por qué gusta Dimitrievski? Porque está libre. Si estuviera otro en vez de él, sería ese. No porque crean que es el mejor portero para este Valencia. Se nos va Carlos Vicente que era un jugador fantástico. Se nos va Rafa Mir. Y para hacer la operación de Peter Federico tuvo que empezar la temporada en el Castilla porque había dinero de por medio. Se buscan operaciones sin costo a regañadientes, como para plantear que hay que gastarse dinero en algún jugador interesante.

¿Opina como el club que Pepelu y Mosquera están señalados en rojo para no vender y asume las salidas de Mamardashvili y Javi Guerra?

Baraja no es tonto. Marca porque no va a tener centrales. Comert no sé si está para rendir. Tiene Mosquera y Cenk y poco más. Se ha lesionado Diakhaby y se ha ido Paulista. ¿A quién dejas ir? ¿Al que está creciendo? Pepelu es de los mejores de España, ¿Qué va a hacer? Venderlo? Bordalás se tuvo que pegar para que le ficharan un mediocentro. Lo de Mamardashvili lo asumes. Así ha ido gestándose. Baraja le tiene que dar un abrazo por su rendimiento esta temporada. Guerra da la sensación de haberse parado en su progresión. Aportan mucho más los jugadores serios, ordenados de cuarenta partidos que los creativos que puedan tener alguna laguna en el juego. Lo normal es que lo aguantes, siga creciendo y veamos su crecimiento en tres años. Pero como hay criterio en la dirección deportiva… Ante la duda, déjame con el que cumple siempre.

¿Pagaría la opción de compra de Peter Federico?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La fórmula es muy buena. Si es así. Opción de compra voluntaria. Y ves a Peter en casa para tener mayor capacidad de análisis. La operación está bien hecha. Lo haría con cualquier jugador del Castilla o el Barça B. Si le veo proyección, no tener miedo a pagar. Si es así, está bien montada. A partir de ahí tienen más argumentos los que han estado con él que nosotros. Puede ser que en los partidos no haya dado el 100%, pero si lo ves entrenar bien no te preocupa y crees que puede valer más de cuatro millones... La mayoría de jugadores de Castilla y Barça B, que han pasado muchos filtros, pagaría por la mayoría. Están en el momento que más baratos van a ser de su carrera a no ser que se caigan. Cuando pongan siete centros ya no estará a tu alcance. Yo apostaría por la mayoría de ellos, y más si me dejan un año probarlo.

¿Renovaría usted siendo Baraja?

Hay dos lecturas. Una la deportiva y otra la económica. En la deportiva es un escaparate para cualquier club. Le gustaría tener otros medios, a Manolo Llorente, que discutía con los entrenadores pero siempre estaba a tu lado para decidir. Eso le gustaría tener. Aquí al que tome las decisiones. Con sus ideas pero capaz de escucharte. La situación es la que es pero tampoco andan mucho mejor el resto del patio. Con clubes que se quieren vender este mismo verano. Ha cambiado mucho el fútbol. Ese dirigente que está siempre en la Ciudad Deportiva empieza a no existir. Empieza a haber clubes que los llevan representantes, o que decide el dueño y no la dirección eprotova. El VCF es un club extraordinario para entrenar conociendo las limitaciones y sabiendo el riesgo que algún año pueda no ir bien. A nivel económico, siempre mejor tener tres que uno. Él sabe que mejor no hablar con Lim para no decepcionarse. Tampoco Solís y Corona, que igual sus ideas se quedan en el avión. Que se desagaste el representante. 'Igual me exigen más el año que viene y tengo menos mimbres', puede pensar Baraja.

¿Qué le parece que el Valencia CF haya subido el precio de los abonos?

El mayor patrimonio del VCF es su afición. Tiene una fidelidad asombrosa como ningún otro de España. Yo alababa que fuera crítica incluso cuando no pensaba que tuvieran que serlo. Pero estaban. 'Vamos a hacer bien las cosas si queremos aplausos', decía yo en el vestuario. La crítica hacia la propiedad ya resulta aburrida, los movimientos son decepcionantes para poner en jaque a la propiedad: de aficionados y de políticos. El Mestalla exigente se ha hecho mayor. Ha asumido lo que hay. El patrimonio de tanto valor no se merece tener un gestor como Lim, ni Lim merece gestionar el Valencia. La falta de sensibilidad viene de hace años. No ha tenido en cuenta la idisiosancria. Para él todo es dinero. Cualquiera que va a su despacho a preguntarle una duda le ofende. Pues, ¿qué sensibilidad tiene con la gente que no tiene una gran declaración de patrimonio en los últimos años? Ese es su criterio.