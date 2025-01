Cañizares: "La destitución de Baraja llegó tarde porque las cosas no iban bien desde hace tiempo"

Tras la destitución de Baraja y la llegada de Corberán, la leyenda y comentarista COPE Santi Cañizares repasa la actualidad del Valencia CF en Deportes COPE Valencia.

Salida de Baraja, ¿tarde?

El cambio de aires es normal cuando hay nuevo entrenador. Hay nuevo discurso, nuevas expectativas. Llega tarde porque las cosas no iban bien desde hace tiempo. No había ningún partido que diera sensación de cambio de tendencia. Me sorprendió que hubiera una semana que se fortaleciera, no tenía sentido. Parecia un abondono del dueño por no pagar. Resulta que en 2-3 días hubo una operación de mucho dinero. En lugar de fichar un entrenador del mercado, se fichó a uno con contrato. Llama la atención todo. Has esperado demasiado por no gastarte el dinero, te lo gastas y pagas por el entrenador y le das un proyecto largo cuando vienes de un fracaso de un proyecto largo. Es incomprensible la manera de gestionar. Luego en el fútbol puedes acertar. No tengo nada en contra de Corberán.

¿Le gusta el cambio por Corberán?

Era necesario. La reacción de cualquier entrenador en el equipo era la lógica. Se ha producido. Ahora es una cuestión de que pueda sacarlo adelante. Le han fichado a Sadiq que llega con ganas. No estaría en el mercado si no fuera por la rodilla. Tiene mucho talento, estaría jugando en algún equipo europeo. Quiere una oportunidad para demostrar al mundo entero que puede jugar. En ataque era evidente que hacía falta un refuerzo. Espero que haya más. La primera media hora con el Madrid fue de las mejores, pero en la segunda miras al banquillo y… Se me antoja escaso para poder competir en Primera. La gente que entra de refresco puede marcar diferentes. Vi contra el Madrid que me gustó mucho la primera media hora, pero en una segunda fase tuvimos suerte con el penalti al poste y el gol anulado a Mbappé. Habíamos pasado la parte más complicada. Cuando se nos puso de cara con la expulsión de Vinicius, no esperaba que el VCF se le escape. Falta carácter y personalidad para levantar el partido y quitar el miedo por estar jugando contra diez.

Si vamos a lo táctico, perdimos el partido por intentar salir desde atrás, que le gusta al nuevo entrenador. Dice que tiene cosas de Guardiola pero no juega con ese sistema. Tenemos a Foulquier, Térrega, Mosquera, Mamardashvili… Eso hace falta unos mecanismos, que no dudo que lo pueda aportar, pero no hay tiempo para entrenar porque la competición está en marcha. Como nos falle el próximo experimento casi ya no tenemos vidas. No podemos hacer experimentos. Me fui decepcionado con eso. Me atreví a pensar que podía servirle al entrenador para entender que no podemos ser tan radicales ahora y ya habrá tiempo de fortalecer la idea. Con poco margen de error el otro día perdimos un punto por ello. Poca confianza, pases con mucho miedo. No es la mejor condición de estos jugadores.

¿El VCF se va a salvar?

Creo que con 38 hay opciones de salvarse. Luego ya veremos. Pero antes de eso hay que encontrarse bien jugando a fútbol y compitiendo. Y luego ya sacar la calculadora. Si no eres capaz de ganar algún partido, entonces de qué matemáticas hablamos. Es trasladar el problema hacia adelante. ‘Ya ganaré’. No, gana hoy y ya veremos la cábala. Es un equipo muy joven e inexperto, no es fácil. En la primera parte es cuando menos sientes la clasificación en los talones. En mi época no ganar contra diez era un fracaso tremendo. Al equipo le falta el carácter y tiene mucho que ver con la mentalidad porque viene castigado psicológicamente de perder muchos partidos. La gente se aburre de perder. Cuando llega un entrenador nuevo con energía nueva levanta los corazones de todo el mundo. No sé si el equipo tiene ese carácter para venirse arriba. Lo vi el primer año de Baraja porque no sentía el miedo. Los tres equipos de abajo no ganaban mucho. Ahora el margen es pequeño. Más que el valor cuantitativo de los puntos, el cualitativo de ganar dos partidos consecutivos, aunque la distancia con el descenso fuera la misma.

¿Mantendría a Dimitrievski o volvería Mamardashvili?

Mamardashvili es mejor portero.

Pareja de centrales

Depende emocionalmente de cómo estén. Pero si están todo bien Tárrega-Mosquera

El centro del campo

Él quiere jugar 4-2-3-1. No descarto Barrenechea, Pepelu y uno de los otros dos arriba.

La sanción a Vinicius

El primero que se equivoca es Vinicius. Viene precedido de una provocación, que hay 40 en el fútbol. Si le pillan es amarilla, pero no puedes entrar en todas las provocaciones. Como árbitro de mi época hubiera cogido a los dos y decirles que dejaran de hacer el tonto. Dimitrievski también agranda la caída. Como he jugado en un fútbol que el árbitro decía que dejáramos de hacer el payaso… Entendía que una expulsión tenía que ser algo más grave. Ahora está el VAR. El Madrid defiende sus intereses. A veces lo hace uno con criterio o sin criterio. Te ha tocado tarjeta roja. Hay argumentos para amarilla y para roja. Tú puedes pensar lo que quieras, pero manda el árbitro. Para mí lo justo son dos partidos. Es una agresión leve.