Cañizares: "Hay leyendas interesadas en trabajar en el Valencia CF aunque esté Lim"

Santi Cañizares analizó anoche en El Partidazo de COPE el cambio en el banquillo del Valencia CF. El portero compartió vestuario con Rubén Baraja en la época gloriosa de la entidad de Mestalla. "Él está encantando. Quilón ha querido meterle en la lista del Valencia CF. No es que el Valencia CF haya ido a buscarle a él. En ningún momento ha pensado Corona en él. Su representante García Quilón lo ha ofrecido. Ha dicho que Baraja estaría dispuesto a lo que sea: a cuatro meses, a las condiciones que sean... Eso demuesta el compromiso que siempre ha tenido con el Valencia CF. Como jugador es una leyenda, de eso no hay ninguna duda", afirmó el cancerbero con Juanma Castaño.

Sobre el currículum del Pipo Baraja, Cañizares le da valor a lo entrenado hasta ahora: "El hecho de haber entrenado en Segunda sin demasiado éxito es que Segunda es una categoría muy complicada, tampoco es una evaluación definitiva". No obstante, el portero hubiera preferido un técnico con más solera: "No me gusta que sea debutante, me gustan entrenadores con más experiencia", añade.

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



?? @RubenBaraja ya está en casa



?? @COPE graba la llegada del nuevo entrenador del @valenciacf a la Ciudad Deportiva de Paterna.



?? A las 17.30h será presentado en Mestalla. Mañana, primera sesión con el equipo. pic.twitter.com/AqFgKzjRfR — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) February 15, 2023

Rubén Baraja es una leyenda del Valencia CF. Como futbolista, logró dos Ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey. En el clima de crítica a Meriton, Cañizares destacó que el Pipo haya decidido tomar el cargo: "No lo voy a criticar, pero sí a comentar. Hay mucha gente que se preguntaba porqué no se pronuncian las leyendas contra Lim. Entendemos el porqué, hay muchas leyendas interesadas en trabajar en el Valencia CF aunque esté Lim. No es una crítica, es una realidad".

Con nuevo inquilino en el banquillo che, Cañizares transmitió sus impresiones sobre el próximo envite del Valencia CF en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe: "Es un partido fundamental. Si lo sacas adelante disipas muchas dudas y ves un horizonte con un optimismo incluso por encima de la realidad. Si lo pierdes, el pesimismo es tremendo. Es un partido con un valor cualitativo en cuanto a mentalidad del grupo. Baraja y Marchena están totalmente solos en el barco. Igual es una buena idea que nadie les moleste. Van a tomar decisiones. Son más de fútbol, más de gestión y de compromiso con el Valencia CF que los singapurenses".