Cañizares y Arias lo tienen claro

"La parcialidad está latente y se le ha privado al Valencia descaradamente de poder llevarse un partido y de tener posibilidades de meter una pierna en la final de la Copa", así de claro se ha manifestado Ricardo Arias, leyenda del Valencia CF y uno de los embajadores del club, a la hora de valorar el arbitraje de Munuera Montero anoche en San Mamés. El pisotón de Munian a Carlos Soler que el colegiado pitó al revés y dio paso al gol del Athletic y, sobre todo, la no señalización del claro penalti cometido por Vivian sobre Hugo Duro en los instantes finales del partido han soliviantado al valencianismo

Por eso Ricardo Arias se ha mostrado tan molesto en declaraciones a los medio oficiales del club: "Lo que me queda claro es que el criterio arbitral no está unificado, cada uno hace lo que piensa y lo que quiere. No tienen temor a las represalias ni a las sanciones. Pitan lo que quieren, consultan cuando les da la gana o cuando se acuerdan o cuando lo ven muy complicado".

Audio



Pero no se ha quedado la cosa ahí porque las manifestaciones a posteriori tanto de Raúl García, como de Marcelino García Toral refiriéndose al choque como "propio de Regional, más que de una semifinal de Copa" o "es muy difícil cuando sólo un equipo quiere jugar al fútbol" han provocado el estupor del Valencia CF en palabras del propio Carlos Soler: "Prefiero no hablar de Raúl García porque él se pasa casi todo el partido fingiendo" y también del comentarista de la Cadena COPE, Santi Cañizares.

?? En @partidazocope escuchamos a Marcelino tras el empate entre el @AthleticClub y el @valenciacf



?? "Me han parecido imágenes más propias de Regional que de una semifinal de Copa"



?? "No se puede llamar a esto un partido de fútbol"https://t.co/trk93YlIMX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 11, 2022

El ex guardameta che en El Partidazo no dejaba lugar a las dudas: "¿Puede garantizar Marcelino que si en el partido de vuelta el Athletic se adelanta va a jugar al fútbol, no perder tiempo y no dejar que corra el reloj? El Valencia CF ha jugado en campo ajeno, en un estadio muy complicado y, lógicamente, tiene que tratar de hacer su partido".

Y añadió a colación del técnico asturiano del que siempre ha tenido palabras de logio: "Se equivoca del todo Marcelino y para mí es un entrenador fantástico y es un tipo maravilloso, pero creo que se equivocan todos los que desde Bilbao están mirando hacia Valencia".