Cañizares y Albelda recuerdan sus visitas al Bernabéu: "Nunca he vivido un partido cómodo"

A menos de tres días para el Real Madrid-Valencia, David Albelda y Santi Cañizares se han pasado por Deportes COPE Valencia para recordar como eran sus visitas al Bernabéu. Junto a ellos el periodista de COPE Tomás Guasch, que se suma a esa retrospección a principios de siglo.

Albelda: Siempre pensabas que podrías sacar algo, pero ibas medio cagao. Era una dificultad máxima. Desde Ronaldo El Gordo hasta el siguiente Ronaldo, pasando por Raúl, Morientes, Zidane, Figo… Beckham no me preocupaba, fíjate. Cuando iba a chocar no miraba con quién. Hierro jugaba atrás, pero hablaba mucho. Teníamos la sensación que no le amonestaban y a nosotros siempre.

Cañizares: No tengo buenos recuerdos. Primero porque jugué uno con el Madrid y lo perdimos. Iba medio cagado Albelda que jugaba a 40 metros de la portería, imagínate yo. Me pasaba en todos los campos gordos. Pero es bueno en esos campos, ir más humilde y reactivo que nunca. En estos campos hay 80.000 que le dicen al árbitro donde tienen que pitar, que son más que 40.000 de Mestalla o 10.000 de Soria. Los árbitros son humanos. Yo hablaba mucho con los árbitros y les decía que no se fiarán. Allí tuve la bronca con Djukic y sufrimos el Ushiro Nage, aunque fue empate. Soy cinturón negro de judo y mi padre es una eminencia, pero el judo es de máxima nobleza, no de estos contextos antideportivos. Fue duro de narices. Acabamos ganando LaLiga recortando ocho puntos. Si el Madrid juega mejor, te gana. Si juegas igual, te gana. Y si juegas mejor puede ser que te gane. Los últimos cinco minutos sacan una energía que nadie sabe de dónde sale. Raúl se aprovechaba de todo en el área. Ganamos un año 1-2 con un gol de Baraja. Nunca había ganado yo ahí. El segundo año que estuve en el VCF ganamos también, pero yo me lesioné la tibia entre semana contra el PSV.

Albelda: Ahí íbamos 0-3 y se quedaron con diez en la primera parte, se nos ponen 2-3 y nos corrieron a pelotazos en la raya de la portería.

Cañizares. En Copa ganamos 6-0 aquí, y con 15.000 personas en la vuelta nos hicieron un gol en el primer minuto, menos mal que lo anularon. Perdimos 2-1, no estuvieron acertados. No sé si nos hubieran remontado. Nunca he vivido un partido cómodo en el Bernabéu. Me gustaba más ir a Barcelona, pasaban cosas más normales. Hubo un año que perdimos 1-0 con un gol de Owen que no había metido un gol a nadie.

Tomás Guasch

Qué grandeza. Qué verbo. Esto es para un premio Ondas. Y cuánta mentira. Siempre creo que el Valencia CF ha sido más mangado en el Camp Nou. Ronaldinho se desmayaba ante Cañizares. El árbitro no tiraba el penalti porque le daba corte. Entiendo que el Madrid pagó al número 2 de los árbitros durante años (ironía). Mucha añoranza. Albelda es el jugador que más faltas ha hecho en el Bernabéu desde 1947, pero en el Villarreal se comportaba.

Cañizares

El árbitro del penalti de Ronaldinho era Puentes Leira. Nos dijo: qué me decís a mí que casi celebro LaLiga en Málaga con vosotros… (risas)