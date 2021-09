Campaña: “No pasaba por mi cabeza salir este verano”

Un veterano en el Levante UD

Quitando el Sevilla y desde que era niño es la primera vez que estoy tanto tiempo y tantas temporadas en un club y la verdad que es buena señal. Estoy tranquilo y pensando en el lunes para volver con las pilas cargadas pensando en el Rayo Vallecano.

Inicio de la Liga con el Levante UD

Respecto a los puntos que llevamos, de los nueve sólo llevamos dos. Sí que es verdad que no es uno de los mejores arranques, pero bueno yo creo que las sensaciones en el equipo y en el club son buenas. El equipo sabe muy bien y tiene claro lo que queremos hacer, lo que es y a lo que queremos jugar y yo creo que el equipo está compitiendo bien. Lo único que quizás pues ese último minuto en Cádiz y esos últimos quince contra el Madrid… Ajustar un poco eso y yo creo que con respecto al juego yo personalmente creo que estamos contentos.

Campaña, en el Ciutat de València



La pretemporada 21-22

Después de ocho meses parado, con una lesión como no había tenido nunca, la verdad que te da para pensar, son momentos difíciles y duros para un jugador que está acostumbrado a estar en el campo siempre, pero bueno ya está olvidado y ya me encuentro al cien por ciento. Esa recuperación me ha dado para empezar de cero esta pretemporada. Estoy contento por el inicio, contento por empezar de titular con el equipo, con volver a sentir lo que era un partido de fútbol y sentir a la afición.

La lesión de 2020 y el calvario posterior

Es difícil ya el tener una lesión de corta duración, es complicado o te fastidia incluso por lo menos a mí el tener que perder el entreno por alguna molestia… Imagínate si estás siete u ocho meses y después de un buen inicio de temporada que hicimos, tener el premio de la Selección, que yo creo que es el sueño de todo jugador español, después de todo lo que se escuchaba a mi alrededor es jodido saber que te ibas a pegar un mes y medio o dos meses parado y justo cuando estoy viendo la luz al final del túnel tienes la mala suerte de que tienes esa recaída, qué es incluso mucho peor que la primera y te dicen que hay que pasar por quirófano. Me dio un bajón muy grande porque ya estaba a punto de recuperar. Yo lo que quería y en lo único que pensaba era cuidarme, en recuperarme lo antes posible, nos pusimos fechas y yo creo que eso obviamente el error en ese caso es mío, yo quería volver lo antes posible. En un gesto, en una tontería me vuelve a saltar una adherencia, que eso fue un susto grandísimo porque la primera opinión que nos dieron era de que se había roto el otro tendón y tenía que volver a operar… Luego fuimos a los expertos y nos dijeron que no había que pasar por quirófano y me dio mucho alivio. No quería volver a recaer, quería estar recuperado y ya estar al 100% para poder hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol.

Su mercado de 2021

Está claro que después de todo lo que se escuchaba, que obviamente agrada a cualquiera, que clubes con esos nombres pues se interesen por ti, agrada a cualquier persona, pero al final (el verano pasado) no llegó esa oferta que agradase tanto al club como al jugador. Tenía y tengo contrato y después de la lesión yo creo que es lo que toca. Tampoco era mi intención irme fuera, yo lo que tenía claro era que después de siete u ocho meses parado tenía que volver al rol de coger minutos, coger sensaciones, volver a mi nivel o incluso por qué no superarlo y eso donde mejor lo iba a hacer era aquí. Después de estos años, de esos veranos atrás en los que quizás haya podido sonar mi nombre, este año no pasaba por mi cabeza el salir, el buscar otra cosa porque yo creo que donde mejor iba a estar para volver a encontrarme a mí, volver a tener esos minutos y a nivel físico pues volver a ser el que era no hay mejor lugar que el Levante. Ha sido un verano tranquilo y tanto el club como por mi parte así lo hemos querido.

Campaña dedicó a su hija Cataleya el gol ante el Real Madrid



Su posición en el campo: banda o centro

Al final lo que prefiero es ayudar al equipo dónde más lo necesite, donde más lo crea el entrenador, él en ese caso es quien pone el once. Es el debate de mucha gente, hay muchos que piensan que mejor en el medio del campo, otros en banda también… La mayoría opina que prefiere de mediocentro, pero hubo una conversación interna con el entrenador y al final esto es como todo, donde el entrenador crea y decida que el equipo me necesita y donde él crea que yo pueda ayudar más al equipo ahí es dónde voy a competir y dónde voy a dar el 120%.

El gol ante el Real Madrid CF y el nivel de De Frutos

Fue un bonito gol, lo pondría casi como mi mejor gol, no por el hecho del gol sino por la dedicatoria a mi hija, que era el primer partido que pudo verme en directo y pude meter el gol. Si participo en esa posición la verdad es que De Frutos nos da mucho, tiene muy buen pie y mete muy buenos centros y este año pues mira: el primero que me ha podido poner he tenido la suerte de hacer gol. Espero que si seguimos jugando cada uno en una banda, pues que me siguen llegando muchos centros más.

El nacimiento de su hija y su rol como padre

La verdad es que me lo esperaba peor… Si sale a la luz esto ya va crear mucha polémica, sobre todo los que me conocen, pero yo siendo sincero me pongo un diez como padre (risas) . Es algo único, es muy muy bonito y yo a día de hoy lo estoy disfrutando bastante, estoy disfrutando de mi hija de verla cómo crece y como te he dicho es muy bonito.