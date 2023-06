Calleja; "No vamos a especular con el resultado"

El entrenador del Levante, Javi Calleja, aseguró este martes que no saldrán “a especular” ante el Albacete en el partido de vuelta de la primera ronda de la promoción de ascenso pese la ventaja del 1-3 de la ida y que no sabe plantear un partido “a empatar”.



"Imposible no hay nada y se han visto cosas peores. Hay que saber jugar el partido. No vamos a jugar a empatar y lo que vamos a hacer es el mejor partido posible para conseguir una victoria”, dijo en la rueda de prensa previa al choque del miércoles en el Ciutat de València



El entrenador reiteró que no va a hacer “un planteamiento defensivo” y subrayó que deben pensar solo en este encuentro. “Confianzas cero, no tenemos que salir al campo pensando en que hemos ganado algo. El resultado de la ida es bueno pero no es definitivo, tenemos que ir a por el partido desde el inicio”, indicó.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



??? Javi Calleja, en la previa del duelo de mañana ante el @AlbaceteBPSAD



???? “No vamos a salir a especular. No sé plantear un partido para empatar”



?? “El resultado no nos da confianza para salir relajados, sino más motivados” pic.twitter.com/ufdgtatGAi — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) June 6, 2023



“Es importantísimo pasar y también cómo se consiguen los resultados, tenemos que hacer aún mejor partido que en Albacete. Lo perfecto es jugar bien, ganar y no podemos ir más allá del partido”, recalcó.



Calleja, que evitó pronunciarse sobre la polémica que rodeó al primer encuentro, dijo que el equipo “llega bien físicamente” pese al poco tiempo de descanso. “Tengo muchas ganas, el equipo está bien y, sobre todo, con mucha energía y con muchas ganas de hacer bueno el resultado de ida”, afirmó.



Además, el entrenador del Levante pidió un penúltimo esfuerzo a su afición para que el Ciutat de València presente la mejor entrada posible.



“Un playoff es totalmente diferente y se vio el otro día en Albacete. Ahora toca aquí en casa y hacernos fuerte con nuestra gente y con la pizca esa de suerte que se necesita para conseguir un buen resultado”, resumió.



Calleja adelantó que tanto Wesley como Rober Ibáñez iban a completar la sesión vespertina de hoy, aunque dudaba que el segundo pudiera estar en la convocatoria en la vuelta ante el Albacete