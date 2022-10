Calleja no tiene miedo: “Vamos a subir a Primera”

El nuevo entrenador del Levante UD, Javi Calleja, explicó este martes que llega convencido de que a final de temporada lograrán el ascenso a Primera División y añadió que deben ser protagonistas en cada partido porque en su opinión tienen la mejor plantilla de la categoría. “Sería un fracaso no conseguir el ascenso. Hemos venido convencidos de ello. Este equipo tiene la exigencia de estar en Primera división y vamos a estar el año que viene en Primera", dijo Calleja en su presentación como técnico levantinista hasta 2024. “No tengo presión, hay que saber vivir con la presión en una profesión como la nuestra. Estamos acostumbrado a que la exigencia sea grande y lo vemos al alcance de la mano, porque de lo contrario sería mentira lo que estamos diciendo. Se puede conseguir y lo vamos a conseguir”, insistió el entrenador madrileño.



Calleja admitió que la suya es “la mejor plantilla” pero matizó que eso “hay que demostrarlo en el campo” en cada jornada. “El equipo tiene mucho talento y tenemos una idea que encaja muy bien con el perfil de la plantilla”, aseguró. “El fútbol que me gusta es el de un equipo que sea protagonista, que se fije mas en sí mismo que en el rival porque tenemos plantilla para hacerlo. Que sea un equipo dominador, que tenga el balón y que sea para hacerle daño al rival. No nos tiene que confundir tener el balón, hay que ser vertical”, precisó.

El exentrenador del Villarreal o Deportivo Alavés, además, confesó que se reunió el pasado verano con el Levante, aunque finalmente no fue elegido y que para él fue “un orgullo” haber sido seleccionado ahora por “un gran club con una gran afición”.



Al acto de presentación de Calleja también acudieron el presidente del Levante, Francisco Catalán, y el director deportivo del club, Felipe Miñambres. Catalán, que quiso recordar el trabajo y el esfuerzo de Mehdi Nafti, dio la bienvenida al nuevo técnico del equipo. “Queremos subir, queremos volver a Primera con el sufrimiento que lleva todo esto y Felipe nos ha dicho que sois los que nos tenéis que ayudar a subir. Que esta batalla nos lleve a que un día celebremos que este club histórico vuelva a Primera”, dijo el presidente del Levante.



Miñambres, por su parte, explicó los motivos por los que no se decantó en verano por Calleja y sí por Nafti. “En verano pensamos que necesitábamos una cosa relacionada con levantar un equipo hundido, con muchos jugadores que se querían ir, con lo anímico y emocional y antepusimos eso”, resumió.

