Calleja: "No se puede fallar en Málaga"

Javi Calleja ha comparecido esta tarde en rueda de prensa en el Ciutat de Valencia antes del último entrenamiento del equipo previo al duelo de mañana en Málaga. El entrenador del Levante UD aseguró que, pese a estar sufriendo un “mini bache”, tras un empate y una derrota, el equipo tiene el “ánimo por las nubes” y que sigue creyendo en que puede ascender de forma directa.



“En este mini bache estamos a un partido del ascenso directo. Estamos en una posición que nos hace creer en el ascenso directo. El equipo sigue trabajando como cuando llevaba veinte partidos sin perder y no pierde la fe. Hay que limpiar un poco la cabeza y seguir creyendo en lo que estamos haciendo”, dijo a los medios en la rueda de prensa.

Calleja también confesó que puede estar ante “el momento más difícil” desde su llegada porque al margen de las dos semanas sin ganar han tenido muchos problemas con las lesiones. “Tenemos que ir a Málaga a ganar y convencidos de que no se puede fallar”, recordó. Para Calleja el de Málaga podría ser “el partido más difícil y más importante” que le queda al Levante hasta el final de temporada y apuntó que no se fía del mal momento del rival. “Es su última bala y les haría creer si consiguen algo positivo”, afirmó. "No se puede fallar", añadió Calleja, que podrá contar con Postigo y Soldado, que han regresado a la convocatoria.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Calleja facilita la lista de convocados para el duelo en La Rosaleda ante el Málaga



? Entran Postigo y Soldado



? Vezo, Mustafi, Brugui, Campaña y Pablo Martínez, bajas



???? Carlos Giménez y Carlos Benítez de la cantera pic.twitter.com/mGLhXela77 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 16, 2023

El técnico también admitió que el choque en La Rosaleda será especial para él tras jugar en el Málaga entre 2006 y 2009.

Además, el entrenador madrileño lamentó la baja de Pablo Martínez, que no podrá volver a jugar hasta la próxima temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y adelantó que espera contar con José Campaña a partir de la próxima semana.



“Hablé con Pablo el primer día y estaba afectado porque pasaba por un momento excelente y sabe que el equipo lo necesita. Pero luego hablé después de la operación y era otro, ya estaba más animado y veía el futuro con otros ojos”, comentó.