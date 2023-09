Calleja: "La lección del Espanyol nos tiene que servir para ganar en Elche"

La racha de Bouldini

Bouldini está muy bien, él contagia la alegría. Ha pegado una mejora muy importante en su rendimiento y en el juego, lo hace con muy buena predisposición al trabajo y a sus compañeros. Lleva unos goles que nos está ayudando mucho, tenemos que seguir creciendo, está muy acertado de cara a puerta y a base de insistencia y trabajo está sacando su mejor versión.

El objetivo del ascenso

No pensamos en el ascenso, todos somos ambiciosos pero pensamos sólo en Elche y en ganar. Queda un mundo todavía. El objetivo es trabajar como lo está haciendo el eequipo y centrarse en los tres puntos de cada jornada. El Elche viene de Primera, no ha empezado como tenía en su mente pero va a estar arriba peleando por el ascenso. Tiene esa obligación de volver lo más rápido posible, tiene grandes jugadores y su apuesta es subir.

El apoyo de la hinchada granota

Los nuestros no fallan, nos están ayudando en cada jornada, están con nosotros independientemente de que se juegue mejor o peor. Agradecerles el viaje que van a hacer y darlo todo para darles una alegría.





El Elche, favorito al ascenso

Si me baso en lo que viví el año pasado, sí. Nosotros éramos favoritos y no lo escondimos. Veníamos de Primera con una plantilla para ascender. Y a ellos, yéndose dos o tres jugadores muy importantes arriba, sobre todo, creo se han reforzado muy bien. Lo que me llega es que hay una apuesta en firme para volver este año a la máxima categoría. En ese aspecto tienen más obligación que nosotros. Tenemos una plantilla que ilusiona. El equipo está cada vez más asentado y no quiero ponerme ningún límite pero ellos están más obligados.

Partido ante un grande tras el palo ante el Espanyol

Lo más importante del Espanyol fue que no nos afectase en el día a día ni en los siguientes. El equipo mostró que puedes tener un tropiezo pero tienes que olvidarte rápido y mirar hacia adelante con la actitud y el juego que hemos realizado. El Elche es un rival parecido en ese aspecto, con balón es un equipo que tiene las ideas muy claras y lo hace muy bien, tiene muchos argumentos para hacer daño al rival. Les están penalizando las dos áreas. Para ganar en Elche la lección del Espanyol nos tiene que servir para que no vuelva a pasar y tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar lo mejor de nosotros.

La vuelta de Pablo Martínez

Físicamente es un portento. Yo le veo entrenar y no parece que lleve tanto tiempo parado. Sé lo que es esto y tengo que frenarle un poco, saber que hay que ir poco a poco. No tiene por qué en el siguiente partido empezar de inicio, hay que dosificar, ver los esfuerzos. Tiene que intentar calmarse, saber que lo difícil viene a partir de ahora. La recuperación que ha tenido es ejemplar, ha llegado en un buen estado de forma, pero el ritmo de competición marca los tiempos para ver cómo está en comparación con los demás. Es bueno que quiera, que tenga esa mentalidad pero tenemos que ir todos con precaución.





La pareja Bouldini-Dani Gómez

Se complementan muy bien, Dani va a más pero cuando tiene un fallo parece que no es el mismo error que tenga otro compañero. Hay compañeros que se equivocan igual que él y no pasa absolutamente nada, seguimos trabajando y no apuntamos ni señalamos. Dani es completísimo, nos da juego entre líneas, profundidad, uno contra uno... y luego ya vendrán los goles y las asistencias. La confianza del cuerpo técnico y sus compañeros la tiene. Cuando uno pasa tanto tiempo sin jugar tiene que ir recuperando la confianza poco a poco. Para eso nos tiene a todos. Estoy convencido de que esas dudas o pitos los va a convertir en aplausos.

El estado de los lesionados

Confío que la semana que viene o la siguiente tengamos a toda la plantilla. Iván Romero creo que va a llegar al Albacete, Rober si no llega ante el Albacete, será para la semana siguiente. Andrés es el que más lento va a ir.

Rotaciones para la próxima semana

Creo que va a venir bien porque van a tener minutos prácticamente casi todos los jugadores. Se lo merecen, están trabajando bien, todos me dan confianza para ponerles. Veremos cómo va el partido de Elche y mi idea en esta semana de tres partidos es rotar y que haya minutos para todo.