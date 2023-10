Calleja no se fía: “Cuando tienen el día, le ganan a cualquiera”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, advirtió del peligro a nivel ofensivo del Villarreal B, su rival este martes en el Ciutat de València, y comentó que es capaz de ganar “a cualquiera si tiene el día”. “Es un equipo fiel a sí mismo. Les gusta tener el balón. Es un equipo alegre y que tiene muy buen trato de balón y cuando tienen el día son capaces de ganar a cualquiera. A nivel ofensivo en todos los partidos tienen momentos en los que hacen daño”, dijo en la rueda de prensa previa al choque.



“Siempre va a buscar la portería rival y eso a veces les hace estar más desorganizados y ser más vulnerables en defensa. Es un buen examen para no encajar, ser un equipo rocoso y mejorar para evitar centros”, agregó.



Calleja confesó que es un rival especial para él al haber pasado por el Villarreal tanto como entrenador como jugador, pero explicó que “en lo único que piensa” es en ganar. “Sólo puedo hablar bien del Villarreal, de todos los trabajadores. Y además tiene mucho mérito lo que están haciendo”, declaró.

El entrenador del Levante adelantó que hará cambios en el once inicial pero descartó una revolución. “A veces es verdad que podríamos hacer dos onces, pero si se hace tanto cambio perjudica el funcionamiento colectivo. Creo que hay que buscar equilibrio”, dijo.



Calleja también se mostró muy contento por la mejora del equipo a nivel defensivo, pues llevan tres partidos sin recibir goles. “Nuestras grandes virtudes salen con balón. Tenía que inculcar que la misma mentalidad que teníamos a nivel ofensivo la teníamos que tener a nivel defensivo para ser un equipo completo”, enfatizó.



Además, Calleja explicó que el hecho de jugar tres partidos en menos de una semana es un problema a nivel físico pero admitió que no pueden hacer nada. “Los horarios los marcan las televisiones y nos adaptamos a lo que nos mandan. Todavía no hemos jugando ningún domingo… el domingo vamos a misa todos”, ironizó.