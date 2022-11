Calleja y la batalla de Lugo: “Está herido y no será fácil”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este sábado que el Lugo que les espera el domingo en el Anxo Carro está “herido” y que pese a que ocupa el antepenúltimo puesto de la tabla no pueden confiarse y destacó que tendrán que ser capaces de adaptarse a las condiciones adversas que se esperan.



“Nos vamos a encontrar a un Lugo que es totalmente diferente a Las Palmas. Es un partido fuera de casa, ante un rival que acaba de cambiar de entrenador, que seguro que van a salir muy intensos y metidos. Está herido y no va a ser fácil a pesar de lo que diga la clasificación. La exigencia es la misma en todos los partidos y es ganar, no miento. Vamos a Lugo con la mentalidad de sumar los tres puntos sabiendo que no hay un partido igual que otro. Será un rival muy incómodo, con un fútbol directo, vertical y que esperan nuestros errores para aprovecharse de ello”, agregó.

El entrenador del Levante comentó que deben saltar al campo “con la mentalidad de un equipo ganador” y no quiso poner excusas por las malas condiciones climatológicas que se esperan para la hora del partido en Lugo.



“Seguro que se espera un día lluvioso y el campo puede que no esté en las mejores condiciones para practicar el fútbol que nos gusta, pero tenemos que saber adaptarnos. En cualquier partido te complican la vida si no te metes en faena y si sales algo relajado. Nos lo tenemos que tomar con la misma seriedad que el otro día para seguir en dinámica positiva, ganando y escalando puestos”, añadió.

Postigo no viaja

El delantero marroquí Mohamed Bouldini regresa a la convocatoria del Levante UD para jugar este domingo ante el Lugo a domicilio tras cumplir un partido de sanción, mientras que el defensa Sergio Postigo no viajará por unas molestias. Además, el centrocampista Rober Ibáñez, lesionado el pasado jueves en el entrenamiento, no está entre los convocados. Tampoco viajan el alemán Shkodran Mustafi, que se recupera de una grave lesión muscular y no volverá a jugar hasta febrero, ni el belga Charly Musonda.

Pepelu y Son, en el último entrenamiento antes de viajar a Lugo









La lista completa es la formada por: Cárdenas, Femenías, Son, Franquesa, Róber Pier, Ruben Vezo, Álex Muñoz, Saracchi, Marc Pubill, Pablo Martínez, Pepelu, Iborra, Brugué, De Frutos, Joni Montiel, Campaña, Wesley, Bouldini, Soldado y Cantero.