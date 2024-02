Calleja: "Asumo la realidad como es, muchos no lo hacéis"

El técnico del Levante, Javi Calleja, afirmó este viernes, ante el partido del próximo domingo frente al Espanyol, que su equipo tiene argumentos para ganar a cualquiera y en cualquier campo porque así lo han demostrado salvo en el partido contra el mismo rival en el Ciutat, en el que el conjunto perico fue superior.



“Espero un equipo que salga con una intensidad máxima en su campo y hay que igualar esa intensidad. Si la igualamos y sabemos afrontar el partido como toca tendremos nuestras opciones”, dijo este viernes en rueda de prensa.



El técnico levantinista expresó que entiende la situación del Espanyol porque es un equipo que está hecho para subir y se quiere ver siempre entre los dos primeros -es sexto a tres puntos de la segunda plaza-, pero todavía queda mucha temporada. “El año pasado lo vivimos nosotros de cerca y comprendo cómo se pueden sentir. Hay que ser realista, están a tres puntos del ascenso directo y queda mucho por delante para conseguir ese objetivo”, apuntó.



Sobre una posible destitución del entrenador Luis Miguel Ramis, Calleja dijo que no sabe hasta qué punto se podría formalizar o no, pero agregó que ha escuchado que "se compara al Espanyol con nosotros y se nos va el punto de vista”.“Igual que se compara el Levante con el Espanyol, me hubiera gustado que el año pasado se nos comparara con el Málaga o el Mirandés”, dijo Calleja con cierta tensión hacia los periodistas y el entorno.