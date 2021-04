Cala niega la versión de Diakhaby: “Nunca he dicho eso”

Juan Cala, jugador del Cádiz, ha manifestado este martes que "nunca, nunca" le dijo "negro de mierda" al defensa francés del Valencia CFMouctar Diakhaby en el duelo del pasado domingo en el Ramón de Carranza. Cala ha comparecido en rueda de prensa en Cádiz para explicar su versión de los hechos que ha negado de manera tajante y que ha calificado de "circo mediático" y "linchamiento mediático" hacia su persona.

El jugador del Cádiz ha explicado la jugada en la que Diakhaby asegura que le llamó “negro de mierda” durante el partido del domingo. “Me reclama que me levante con aspavientos o no sé qué palabras utiliza. Luego viene el gol, la tarjeta y la jugada desafortunada. Tengo un lance, recibo un golpe y reclamo dentro de un lance del juego, el jugador me increpa y yo le digo ‘déjame en paz’. Me dice que le he dicho ‘negro de mierda’ y le digo que se tranquilice. Yo no he dicho eso. Nunca he dicho ‘negro de mierda’. Eso está claro”, ha explicado el jugador en una rueda de prensa.

DIRECTO | Rueda de prensa de Juan Cala https://t.co/N2XGpovtbB — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 6, 2021

Cala, además, ha lanzado este mensaje hacia el presidente del Valencia CF, Anil Murthy. “Después de ver el bochornoso video que hace el presidente del VCF yo sólo espero que cuando saliese se fuera al juzgado de guardia porque yo sí lo voy a hacer, sí lo voy a denunciar. Aquí hay dos víctimas. Es un circo todo lo que ha pasado, un auténtico circo. No sé si se lo ha inventado, si lo ha interpretado mal. Yo le intento calmar. Estamos en un fútbol sin público, hay 25 cámaras y no sé cuántos micrófonos, hay 7 u 8 jugadores y nadie se entera, nadie dice que lo ha oido”, ha reiterado.

El jugador del Cádiz también ha explicado cómo se ha sentido desde el domingo por la tarde. “Estoy en estado de shock. Nadie del Valencia CF me dice nada. Al menos preguntarme que llevo 12 años como profesional. He sido el punto de mira de un linchamiento, me han juzgado antes de terminar el partido. Quise hablar después del partido y ayer por la mañana llamé a las 8:30 para decirle que quería hablar, pero el Cádiz no ha querido”, ha comentado el jugador en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Cádiz.