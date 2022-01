Bryan Gil ya está en València. El extremo internacional ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Manises en un vuelo procedente de Londres y está previsto que se dirija a la Clínica IMED para someterse a las pertinentes pruebas médicas para luego firmar, su nuevo contrato con el Valencia CF hasta el próximo mes de junio. El futbolista quiere ponerse cuanto antes a las órdenes de Bordalás para entrar en la convocatoria frente al Cádiz CF, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

En la tarde de ayer desvelábamos en la Cadena COPE el principio de acuerdo alcanzado entre los clubes para la cesión de un futbolista petición expresa de José Bordalás. El técnico alicantino, ya lo había puesto sobre la mesa el pasado verano para reforzar las bandas del equipo. Pero la operación fue inaccesible para el club: su traspaso al Tottenham del Sevilla FC, costó al conjunto londinense 25 millones de euros más el pase de Erik Lamela al Pizjuán.

Pero a Bryan Gil no le han ido las cosas como todos pensábamos por Inglaterra. Apenas ha participado. Ni con Nuno Espirito Santo, su primer técnico, ni tampoco ahora con Antonio Conte.

Bryan Gil tiene 20 años (11 de febrero de 2001). Nació en Hospitalet pero fue criado en Barbate (Cádiz). Mide 1’75 cm, pesa 67 kg y es zurdo. Con el Sevilla FC jugó 21 partidos, uno como titular; hizo dos goles. Desde el club hispalense salió cedido en dos ocasiones: primero al CD Leganés en la 19-20. Jugó 12 partidos, cuatro como titular e hizo un gol. Al año siguiente, se marchó a la SD Éibar. Allí, disputó 29 partidos, 26 como titular. Marcó cuatro goles. El pasado verano, el Tottenham lo firma hasta junio de 2026. Con los Spurs ha jugado 20 partidos (nueve como titular). Además, es campeón de Europa sub-19, plata olímpica en Tokyo 2020 e internacional absoluto con Luis Enrique.

Y el Valencia no le ha perdido la pista. Tanto es así, que ya el 22 pasado de enero contábamos en Tiempo de Juego que el ex del Sevilla FC se convertía en el objetivo número 1 para el Valencia. En la entidad che eran conscientes que, con su llegada, el equipo adquiriría un plus en cuanto a desequilibrio y desborde. Ágil, rápido y con un buen uno contra uno junto a la línea de cal, justamente lo que demandaba el entrenador.

Desde entonces y durante toda la semana, se ha estado en contacto con el agente del futbolista. Bryan Gil tenía ofertas de la Real Sociedad en España y del Niza francés, pero en el Valencia jugaban con la baza de que al jugador, le seducía más la idea de venir a Mestalla. Una oportunidad para tener los minutos que le han faltado a la Premier para relanzar su carrera y volver a la mente del seleccionador Luis Enrique, de cara al próximo Mundial de Qatar 2022.

No ha sido una operación sencilla. El Tottenham quería un pago añadido por el préstamo hasta junio, llevando el montante total de la cesión, a los cuatro millones de euros. Inaccesible para el club. Su llegada ha estado difícil, por momentos, imposible para el Valencia. Pero, según pudo saber COPE, las conversaciones se intensificaron durante el viernes para, en las últimas horas del domingo, alcanzar un acuerdo con los Spurs. Y al final, se ha conseguido.

El Valencia se hace con los servicios hasta final de temporada de un futbolista que puede marcar diferencias en este tramo del campeonato. Junto a Bryan Gil, que ya está en València para someterse a la revisión médica y firmar su nuevo contrato, la entidad de Mestalla se ha reforzado en este mercado de invierno con un central (Eray Cömert) y un centrocampista (Ilaix Moriba).

En Deportes COPE, le preguntamos al especialista en fútbol internacional en Movistar y en la Cadena COPE, Guille Uzquiano, por la llegada de Bryan Gil. "Me parece un gran fichaje. Una oportunidad de mercado. Estaba sin jugar en el Tottenham, vuelve a la liga española que la conoce bien y es un jugador que va a aportar desborde por la banda, en cualquiera de los dos lados. Es un jugador con gol y que pisa área. Mi única duda es si va a ayudar en defensa como lo suelen hacer Hélder Costa y Hugo Duro. Ya sabemos que en el 4-4-2 de Bordalás, los jugadores de banda tienen que sumar en ataque y ayudar en defensa. Es mi única duda pero me parece un gran fichaje para el Valencia", aseguró Guille Uzquiano en COPE.

Además, se ha dado salida a Daniel Wass (Atlético de Madrid), Cristiano Piccini (Estrella Roja), Jason Remeseiro (Deportivo Alavés), Álex Blanco (Como 1907), Cristian Rivero (AD Alcorcón) y Jorge Sáenz (del Marítimo al CD Mirandés).

Se espera que, a lo largo del día de hoy, se pueda concretar la cesión de Manu Vallejo al Deportivo Alavés. También se le busca acomodo lejos de Mestalla a Uros Racic.