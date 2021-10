Bordalás: "No es el Valencia que queremos ver nadie; yo el primero""

Mala racha

“La verdad es que no es un momento para valorar eso. Estamos en un mal momento de resultados y ahora solo estamos centrados en el partido de mañana. No tenemos tiempo para lamentarnos. Es un partido vital, importantísimo”.

Mediocentro

“No estamos pensando en eso. Pensamos en recuperar efectivos de los muchos que hemos perdido por lesión”.

Qué ha podido cambiar en estos dos días a nivel mental

“Muy poquito tiempo para preparar el partido. Hemos analizado y hablado a nivel colectivo e individual con los jugadores para corregir cosas que nos han lastrado. Sobre todo, en la cantidad de goles que hemos encajado con mucha facilidad. Estoy de acuerdo con Gayà en sus comentarios. Han reflexionado y tenemos que dar un paso al frente para mejorar los resultados. Tenemos que ser mucho más fiables a nivel defensivo”.

¿Se siente solo?

“No me siento solo. Estoy centrado en el equipo, es mi labor. En otros aspectos no entro ni valoro. Estamos inmersos en una racha de malos resultados y tenemos que cambiarla. Dos días es poco tiempo pero muchos de los errores cometidos han sido por falta de atención o errores individuales que no podemos seguir cometiendo. Sé que el equipo va a dar una imagen bien distinta al pasado miércoles”.

Qué tiene Maxi Gómez

“Maxi va mucho mejor. Es una lesión muscular, no un nivel muy alto. Hoy ha entrenado y mañana veremos si finalmente podemos contar con él. Hoy ha entrenado al margen”.

Las lesiones

“Hemos tenido mala suerte con numerosas lesiones y jugadores que venían haciéndolo muy bien, ayudando al equipo. Lo hemos acusado, nos han afectado. Ahora no es tiempo para lamentarse. Es muy importante el partido de mañana. Los lesionados han mejorado bastante y decidiremos si podemos arriesgar o no con ellos”.

Su modelo de juego. La presión

“No estoy satisfecho. No han dado buenos resultados. Es una aspecto que tenemos que mejorar también, no la hemos realizado correctamente, tarde y descompensada. El rival nos superó con facilidad”.

Bordalás, sobre Paulista: "Es casi imposible que no esté con nosotros contra el Villarreal"





Entrenamientos en Mestalla

“Es algo que yo siempre he hecho. Me gusta. Lo comenté hace varias semanas: el motivo de no haber seguido entrenando es porque se resembró Mestalla. Ahora el campo está bien y hemos podido volver a entrenar”.

Calendario y relación con la afición

“Todos los partidos son importantes. Nuestra Liga será de las ligas, para mí la más competitiva y en la que menos diferencias hay. Da igual el rival, la clasificación. Todos los partidos son difíciles, tenemos que dar nuestra mejor versión. No tengo ninguna duda de que la afición es ejemplar. Va a estar con el equipo animando. Lo que quieren es que sus jugadores lo den todo, que se dejen la piel en el campo. Se lo recuerdo cada día a los jugadores. Tenemos una magnífica afición. Estamos obligados a darlo todo y salir a por los tres puntos”.

Evita conflictos

“No hay ningún tipo de conflicto. Soy el entrenador y la responsabilidad es mía. Los jugadores salen a intentar hacerlo bien, conseguir una victoria. El día a día nos irá marcando. Hemos tenido mala suerte con las lesiones, no es una justificación. Pero nos ha lastrado, perjudicado muchísimo”.

Paulista

“A Paulista lo conocemos sobradamente. Es un grandísimo ejemplo, un profesional que quiere ayudar a su equipo. Nos dio un susto pero se ha recuperado. Quiere estar con el equipo, se encuentra bien. Es casi imposible que no esté con nosotros contra el Villarreal. Es un ejemplo, un líder. Una buena noticia para todos”.

Villarreal CF

“Es un grandísimo equipo. Jugando Champions, con un potencial importantísimo, una gran plantilla con muchas alternativas. Está con necesidad al igual que nosotros pero vendrán a intentar ganar el partido. Pero nosotros jugamos de local y estamos obligados a sacar nuestra mejor versión. Somos un gran equipo y tenemos que ser optimistas”.

Crisis de resultados ¿e identidad?

“Estoy de acuerdo. No es el Valencia que queremos ver nadie. Yo el primero como técnico. Mis equipos tienen que ser mucho más fiables. No estoy contento. Hemos sido vulnerables, frágiles, encajando goles con suma facilidad. Es algo que debemos corregir. Recuperar la imagen de equipo fiable, fuerte, ambicioso y competitivo”.

Doble lateral. Jesús Vázquez

“Es una posibilidad. No podemos interpretar que no acabamos contentos por el resultado final. Todo queda ensombrecido por el resultado. No era un partido fácil para él, campo lleno, gran rival… pero estoy contento con el chico. Tuvo una ocasión de gol con 0-0. Intentó ayudar, pero la responsabilidad no puede ser de un chico tan joven. Está trabajando bien”.

Plantilla corta

“Desafortunadamente no podemos hablar así, pero no nos podemos quejar. Las lesiones nos han mermado. No estoy pensando en eso. Pienso en el equipo que va a saltar mañana, el once que va a iniciar… que será un once competitivo. Haremos un gran partido y con muchas posibilidades de sacar el partido adelante”.

Estilo Bordalás. ¿Tiene jugadores para jugar a lo suyo?

“Se habla mucho del estilo de los técnicos. El estilo Bordalás es el estilo del fútbol actual, del fútbol moderno. Nos tenemos que adaptar, si no estamos perdidos. El fútbol es cada día más físico, más táctico: la exigencia es brutal. Yo tuve la capacidad de pronosticar y ver lo que iba a ocurrir y nos adelantamos. Tenemos jugadores de un perfil determinado, unos hábitos… y trabajamos para cambiarlo”.

Plantilla, estado anímico

“Ha habido poco tiempo. Después del partido contra el Betis no estábamos contentos nadie. Mañana tenemos un nuevo reto. He insistido muchísimo, no hay cabida para el lamento. Afrontarlo con el máximo interés. Estamos en deuda con nuestra afición”.

Números de descenso

“Nosotros, si nos atenemos a los últimos siete resultados, no podemos aspirar a estar en Europa. Esto es muy largo. Nuestra obligación es darlo todo y mi obligación es sacar el máximo rendimiento. En ello estamos para recuperar nuestro mejor nivel”.

Hábitos de jugadores

“Hablamos de que se adapten a la exigencia del fútbol actual. Correr a los espacios, los duelos, los balones divididos, las segundas jugadas. Ser más fuertes y contundentes. En eso tenemos que mejorar. Ciertos hábitos, corregirlos. El jugador quiere todo al pie y todo no se puede jugar desde atrás”.

Su puesto. ¿Le preocupa?

“Nunca he pensado en ello. Soy profesional, nunca pienso en esa posibilidad. Soy muy seguro de mi trabajo, de lo que hago. Mi obligación es dar el 100% y es lo que he hecho siempre. No me preocupa nunca”.