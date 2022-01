Bordalás: “Soy el capitán del barco y no me puedo permitir desviar mi atención”

Wass, Vallejo y Hélder Costa

“Están bastante bien. Los tres. Todavía había dudas con los test. Mañana veremos”.

Paulista en Paterna

“Está bien, he hablado con él y me ha dicho que está francamente bien y con buenas sensaciones. Confiamos en que pronto pueda estar con el grupo y todo quede en el olvido”.

Mercado de fichajes. Qué ha cambiado

“Os lo pido por favor, vamos a intentar hablar del partido de mañana. Tenemos que estar centrado en ello y aparcar el tema de los fichajes y otros temas que no sean el partido contra el Sevilla”.

El presidente Anil Murthy y Bordalás, en un entrenamiento del Valencia CF





Reunión con Lim

“Prefiero no hablar de todos esos temas”.

Sevilla FC

“No sé las bajas que tiene, lo veremos mañana cuando den la convocatoria. El Sevilla tiene una gran plantilla, dos jugadores por puesto de un grandísimo nivel, es un rival muy complicado, muy difícil. Segundo clasificado, pelea por Champions y por el título. Estamos muy centrados en hacer un gran partido”.

Maxi Gómez dispara a puerta





Carlos Soler

“Ha estado con el readaptador, tiene buenas sensaciones, ha hecho prácticamente todo el entrenamiento con el grupo. Decidiremos mañana, cómo se encuentre. Tampoco vamos a arriesgar. No podemos permitirnos riesgos porque es un jugador importante”.

Soler ha hecho prácticamente todo el entrenamiento con el grupo





El partido de la ida

“Confiemos en que no se parezca, allí echamos un mal resultado de manera contundente en un periodo muy breve. A los dos minutos nos habían golpeado. No fue un partido bueno por nuestra parte. Esperamos en otro guión y en otro partido”.

Sistema de la Copa

“El dibujo es una posibilidad. La utilizamos en Copa, estoy satisfecho. También depende del rival, de cómo juegue el Sevilla. Hace muy buenos cambios de orientación, desajusta, acumula gente por medio. Juega con un punta y dos volantes que llegan mucho”.

Mosquera

“Está entrenando con nosotros, lo hizo francamente bien en el último partido y si jugamos con tres centrales, es una posibilidad que juegue”.

Cómo está. ¿Está enfadado con el club?

“Estoy bien. ¿Me ven enfadado? Estoy feliz y contento. Entrenando al Valencia, trabajando en lo que me gusta y soy feliz. No voy a hablar porque mañana tenemos un partido importante. Les entiendo, pero no podemos estar constantemente hablando de lo mismo. Tenemos enfrente un miura y no podemos desviar la atención. Ahora mismo hay que aparcarlos. Mañana es un partido importante”.

Bordalás ha asegurado que está "feliz y contento"





Mosquera

“Es un chico muy joven. Yo me fijé en el inicio del campeonato, pero estuvo lesionado mucho tiempo. Habría aparecido mucho antes en el equipo. Las lesiones te limitan y no hemos podido contar con él. Tiene que mejorar y aprender. Lo bueno de Mosquera es que, en mi primera charla, cuando fue convocado, él estaba súper atento. Es una esponja. Está atento en todo y es una virtud. Será muy precoz. Ha jugado porque es un chico que desde que llegó al Valencia ha sido muy atento con sus entrenadores en la base. Te hace tener ventaja con los compañeros. Tiene un gran futuro”.

Fichajes

“No le voy a contestar. Ahora mismo no es el momento para hablar de esos temas porque el partido de mañana es importantísimo. No podemos desviarnos absolutamente. Estoy con los cinco sentidos puestos en el partido de mañana”.

Daniel Wass, ¿se quedará?

“Daniel Wass es jugador del Valencia y no pienso en otra posibilidad. Ha estado entrenando con los compañeros que tenían COVID, lo ha pasado peor. Estaba con tos, ha entrenado y no pensamos en otra posibilidad”.

Incidentes en el derbi sevillano

“He seguido poco. Vi el partido, lo que ocurrió. Estamos en contra de cualquier tipo de acto, que se tiren objetos de la grada. Fue una imagen fea que empaña la gran competición y Liga que tenemos. Hay que erradicarlo de raíz, del fútbol. No entro a valorar en las opiniones porque no son equipos en los que estoy. No creo que el Sevilla esté afectado porque es un grandísimo club”.

Wass. ¿Mañana podría contar con él? ¿Habría algún inconveniente?

“No, ningún inconveniente. Pero vamos a ver cómo se encuentra. No ha entrenado con el grupo”.

Si el Atleti sube la oferta…

“No estoy pensando en ello. Estoy pensando en el partido de mañana. No me permito pensar en nada más. Soy el capitán del barco, del equipo y no me puedo permitir desviar mi atención. Mañana necesitamos los cinco sentidos y no pienso en nada más que el partido de mañana”.

¿Le preocupa el tema médico?

“No puedo contestarle. Me acaba de oir la cantidad de respuestas. Ahora mismo, Gabi Paulista está francamente bien, está animado. Le he visto en el rostro un gesto de optimismo y confianza. Confiamos en que esté porque es importantísimo”.

¿Contestará próximamente al resto de preguntas?

“Pueden estar tranquilos. Esta semana es atípica, tres partidos en seis días. Me podrán preguntar dentro de poco por lo que ustedes quieran”.

Thierry. ¿Algún problema?

“Ningún problema. Está entrenando con normalidad y mañana podremos contar con él”.

Guedes, en el entrenamiento del equipo en Paterna









Enfado por el partido de Copa

“Es un partido que afrontamos con el máximo interés, con dificultades en cuanto a poder contar con jugadores que estaban fuera. Es un partido de Copa, el objetivo se cumplió, pasamos a cuartos y no hay tiempo para pensar en ese partido”.

Derrota contra el Madrid. Le genera intranquilidad una mala racha

“No pienso más allá del partido de mañana. Te comentan y te hablan del calendario: Sevilla, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Barça… no podemos pensar más allá. Por el nivel de los equipos, es un calendario difícil y complejo. Pero esto es fútbol. Demostrar que competimos a un gran nivel, respetamos a los rivales pero jugamos en casa y tenemos el apoyo de la afición”.

Encaja muchos goles

“Seguimos siendo frágiles y es un aspecto a mejorar. El equipo ha tomado buena nota, los chicos trabajan bien y con ilusión”.