Bordalás elige la Copa

Parece claro que Bordalás ha eligido competición. En buena lógica, la mayoría de los valencianistas eligirían como el técnico. El camino es la Copa del Rey y centrarse en los noventa minutos ante el Athletic que suponen un pasaporte a la final de La Cartuja y una posibilidad de ir a Europa la próxima temporada. Tras el desgaste de su equipo y con las importantes bajas (Cillessen, Paulista, Gayá), el técnico rotó en el once y cambió en la segunda parte para dosificar minutos. La batalla de San Mamés fue demasiado dura para dar continuidad a sus gladiadores. Y la resaca se notó. Claro que se notó. ¿Es tirar la opción Europa vía Liga?. No. Es simplemente cuestión de prioridades visto que es indiscutible que hay que elegir y que no da para las dos competiciones.

Un gol de Mamadou Loum y otro de Joselu dieron aire este domingo al Deportivo Alavés, que logró su primer triunfo con José Luis Mendilibar, ante el Valencia, por 2-1, en un duelo con dos penaltis, uno por cada lado.

Diakhaby, un fijo en la defensa de Bordalás





El centrocampista senegalés adelantó al conjunto vitoriano en el minuto 14 al aprovechar un rechace de Mamardashvili y tras el descanso, en el 62, Gonzalo Guedes igualó el partido de penalti. El áribitro señaló otro penalti, a favor del Alavés, y Joselu Mato lo transformó en gol en el minuto 76, un tanto que significó el primer triunfo del conjunto vasco en 2022.

El Valencia sigue sin ganar en LaLiga Santander en el nuevo año y no consiguió sobreponerse al esfuerzo derrochado en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic Club.





El Alavés dio el primer susto del partido al Valencia con una llegada de Mamadou Loum que desbarató Giorgi Mamardashvili con una buena mano en el primer minuto del partido.

Luego fueron los valencianistas los que tuvieron más aproximaciones a la portería rival, pero el Alavés no se amilanó, se mantuvo con la defensa adelantada y con buena presión arriba para no dejar pensar a un Valencia que intentaba sorprender con velocidad.

Yunus completó todo el partido





Las llegadas del Alavés se tradujeron en saques de esquina y en uno de ellos Loum firmó el primer gol de la tarde. El senegalés cazó un rechace del guardameta visitante en el minuto 14 tras un buen cabezazo del argentino Gonzalo Escalante y adelantó al Alavés.

Al Valencia le faltaba profundidad y no lograba encadenar varios pases para alcanzar los dominios del portero babazorro. El Alavés estuvo cerca de ampliar la renta con un duro disparo de Rubén Duarte desde fuera del área que desbarató el portero del Valencia.

La primera mitad se cerró con un encontronazo dentro del área entre Tomás Pina y Carlos Soler con el balón parado, que acabó con amonestación para el jugador local y el Valencia pidiendo penalti.

José Bordalás, entrenador del conjunto valenciano, se lanzó a por el partido tras el descanso con un triple cambio ofensivo, después de comprobar que a su equipo le faltó colmillo en la primera parte y era casi incapaz de superar la barrera defensiva del Alavés.

La chispa de Bryan Gil cambió la cara del Valencia, pero tampoco consiguió generar excesivo peligro. Una jugada personal del extremo acabó en penalti para los de Bordalás por una mano de Jason Remeseiro que tuvo que corroborar el árbitro en el monitor. Gonzalo Guedes logró la igualada en el minuto 62 desde los once metros, con un lanzamiento ajustado que rozó Pacheco.

Con 1-1, Mendizorroza llevó en volandas a su equipo, que no se arrugó y volvió a apretar a su rival. Mamadou Loum tuvo el segundo gol en dos ocasiones, pero no acertó y el partido se rompió. Fue un ida y vuelta constante, con mucha intensidad.

Entonces llegó el segundo penalti de la tarde, a favor del Alavés tras un falta de Yunus Musah en un intento de remate de Gonzalo Escalante. Joselu Mato engañó a Mamardashvili y los albiazules recuperaron el mando del encuentro en el minuto 76. El Valencia se volcó en ataque, pero no llegó con claridad ante un Alavés que logró aguantar el empuje de los de Bordalás.

Mamardashvili, de nuevo titular





Ficha técnica:

2 - Deportivo Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Jason (Pons, min.83), Pina, Escalante, Loum, Rioja (Édgar, min.77); y Joselu.

1 - Valencia: Mamardashvili, Thierry (Foulquier, min.78), Diakhaby, Cömert (Guillamón, min.81), Lato; Helder Costa (Maxi Gómez, min.46), Ilaix, Soler (Hugo Duro, min.46), Musah, Guedes y Marcos Andre (Bryan Gil, min.46).

Goles: 1-0, m.14: Loum. 1-1, m.62: Guedes, de penalti. 2-1, m.76: Joselu, de penalti.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a los locales Tenaglia (min.37), Pina (min.45), Escalante (min.61) y Laguardia (min. 96), y a los visitantes Diakhaby (min.76), Lato (min.84) y Bryan (min.88).