El Valencia CF estrecha el cerco en la búsqueda del nuevo inquilino para el banquillo de Mestalla la próxima temporada. Tal y como venimos informando en la Cadena COPE desde el pasado 19 de marzo (cuando todavía estaba Javi Gracia en el cargo con un año más de contrato), el club che ha rastreado el mercado de entrenadores en busca de un “líder”, según afirmó el propio Anil Murthy, tras la destitución del técnico navarro.

En la carrera por el banquillo valencianista, José Bordalás ha tomado la delantera. El entrenador alicantino quiere, y así se lo ha hecho saber, tanto al club como al Getafe CF. No es la primera vez que Bordalás está en la lista. La temporada pasada, su llegada a València estuvo cerca, pero finalmente no se dieron las condiciones y el club apostó por Javi Gracia. Aquella oportunidad pasó, pero su deseo no ha cambiado: quiere entrenar al Valencia.

La lista de candidatos la encabezó Diego Martínez. El técnico del Granada CF, encajaba en las necesidades del Valencia: gran trayectoria, personalidad, conocedor de LaLiga, rechazó la primera propuesta de renovación en Los Cármenes y quedaba libre en el mercado, a partir del próximo 30 de junio. Pero las dudas del entrenador gallego, añadido su deseo personal de probar fortuna en la Premier y al empeño del Granada por retenerlo, complicaron su posible llegada.

Por eso, según ha podido saber COPE, José Bordalás ha pasado a ser la primera opción. El técnico alicantino quiere venir al Valencia y su deseo es firmar en Mestalla. Es tal su voluntad de recalar en la capital del Turia, que las condiciones para su llegada no serían un problema: Bordalás tendría aseguradas dos temporadas (negocia añadir alguna más).

En las últimas horas, su agencia de representación se ha reunido con Ángel Torres, presidente del Getafe, para comunicarle su voluntad de separar sus caminos de un modo amistoso. A Bordalás le queda un año más de contrato en el conjunto azulón, con una cláusula de un millón y medio de euros. A la espera de una llamada del Valencia para negociar, Torres no pondría demasiados inconvenientes a su salida, pero algo quiere sacar y, por el camino, cerrar al nuevo inquilino del banquillo del Coliseum.

Según ha podido saber COPE, todo giraría en torno a la inclusión de jugadores en la operación o, incluso, a renegociar el porcentaje que tiene el Valencia de un posible traspaso de Maksimovic.

José Bordalás Jiménez, nació en Alicante hace 57 años, fue un modesto futbolista que jugó en Tercera división, cedido la mayoría de las veces por el Hércules. Se retiró a los 28 años y pronto se inició en los banquillos fundamentalmente de su provincia de nacimiento. Pasó por los del Alicante, Hércules, Alcoyano, Novelda, Elche. Con este último se quedó a un gol de subir a Primera en 2011.

Su primera experiencia fuera de la Comunitat fue con el Alcorcón al que dirigió en dos etapas. El primer éxito de relumbrón de Bordalás llegó en el verano de 2016 con el ascenso a Primera del Deportivo Alavés, aunque pese a ello, su contrato fue rescindido.

Y de Vitoria a Getafe en septiembre de 2016 para sustituir a Juan Eduardo Esnaider y nuevamente cosechar otro ascenso de categoría. Al equipo azulón lo lleva a jugar en Europa (2019-20) y tras eliminar al Ajax, cae en octavos de final con el Inter de Milán.

La última campaña ha sido la peor. No ha obtenido la permanencia hasta dos jornadas antes de acabar el campeonato.

En estas cinco temporadas en el Coliseum ha dirigido 211 partidos del Getafe CF.

Todo está bastante encaminado y Bordalás espera del OK de Peter Lim desde Singapur. Si el máximo accionista del Valencia acepta que Bordalás sea el elegido, lo siguiente será una reunión Torres-Murthy para cerrar las condiciones.