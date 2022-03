Bordalás: "Tenemos al alcance pelear por el notable que sería lograr estar en Europa"

Será un partido especial para José Bordalás. Regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas y donde consiguió una gran unión con su afición y también con los dirigentes del club, principalmente con el presidente Ángel Torres al que ha destacado como "el mejor presidente" en su carrera como técnico. Pendientes de Ilaix Moriba que hoy ha estado ausente de la sesión de trabajo en Paterna por un proceso gripal. Y con las bajas seguras para mañana de Gayà, Lato, Thierry y Cillessen por lesión, además de Yunus Musah sancionado con cinco cartulinas amarillas. El alicantino ha pasado por el Media Center de Paterna para su habitual rueda de prensa previa al choque liguero.





Regresa a la que fue su casa

He estado varias temporadas en Getafe y he tenido una experiencia muy bonita, muy satisfactoria porque hicimos un gran trabajo. Tuve la suerte de tener grandes profesionales y gente con la que tengo una magnífica relación. Ahora estoy en el Valencia. Quique estuvo en el Valencia y ahora está defendiendo los intereses del Getafe.

Quique destaca el carácter férreo del Valencia

Siempre es de agradecer que un entrenador de la talla de Quique que es un magnífico entrenador, se agradece. Es mutuo el respeto hacia Quique. Nunca he tenido una palabra mala hacia un colega sabe lo difícil que es dirigir. El Getafe era un equipo que estaba inmerso en una gran depresión lo ha sacado del descenso y lo ha convertido en un equipo muy competitivo.

Partido emocional

Siempre es emocional, cuando vuelves a un sitio en el que he dejado grandes amigos, el presidente con el que tengo una gran relación. Ha sido durante mucho tiempo y de compartir mucho. Esto es el fútbol y ahora tenemos diferentes intereses.

Pendientes del estado físico de Ilaix MoribaVCF





Cómo será el partido en el Coliseum

Mañana es un partido tremendamente importante para ambos equipos. El Getafe está cerca de los puestos de descenso. Quique ha sido capaz de cambiar la cara a este equipo y de conseguir una cantidad de puntos importante. Va a ser un partido muy difícil, es un equipo muy competitivo, ordenado e intenso. Será un partido intenso, primero porque lo llevan en ese gen competitivo y luego por la necesidad. Nosotros necesitamos conseguir una victoria para escalar puestos en la clasificación.

Recibimiento en el Coliseum

No lo sé. Lo que me preocupa mañana es que el Valencia haga un gran partido. La afición siempre agradece el trabajo de los entrenadores que lo hicieron bien. Quique ha sido bien recibido aquí.

En EFE ha dicho "Ángel Torres es el mejor presidente que he tenido"

Es que lo he dicho porque es así. He tenido grandes presidentes, muy buenos, mi presidente Anil, nos conocemos menos, pero no se tiene por qué ofender a nadie. Anil es un gran presidente para mí también, pero Ángel Torres es el mejor presidente que he tenido, porque he tenido una relación estrecha, y nadie se tiene que ofender.

Ángel Torres siempre ha destacado su carácter inconformista

Cuando peleábamos por Champions y no pudo ser, todos en Getafe estaban eufóricos, pero yo me quedé con mal sabor, porque siempre quiero más. Me pasó de jugador y me pasa de entrenador. Soy inconformista, cuando pierdo, no estoy contento. El fútbol es mi vida, mi pasión. Reconozco que me gusta ganar.

Hugo Duro vuelve a Getafe con pleno protagonismoVCF





¿Objetivo final vuelve a ser Europa tras dos victorias?

La única persona que estoy segura que no cae en euforia soy yo. Soy consciente de la situación, las victorias estimulan, dos victorias consecutivas en Liga, pero no sin dificultad. No podemos caer ese tipo de euforia, porque ya nos pasó que pillamos una racha buena y luego volvimos a tener resultados adversos. La competición nos va a ir marcando. Quiero ambición y que sepan que si no competimos al cien por cien, habrá dificultades, porque conozco bien al Getafe y sé que son ambiciosos. Estamos obligados a dar nuestra mejor versión.

Estado de ánimo con la final de Copa en el horizonte

El estado de ánimo ha cambiado. Estar en la final de Copa ha tenido mucha repercusión y ha sido aire fresco no solo para los jugadores sino para todos. Eso es bueno para el club, para la afición y para nosotros. Eso quedará. Quedan fechas y tenemos que centrarnos al cien por cien en la Liga, porque estamos viendo que la Liga es difícil, complicada y estamos a tiempo de acabar de manera notable, pero si no competimos al cien por cien fallaremos, no podemos desviarnos por la Copa. La final ya llegará, pero está muy lejos. Nos tenemos que centrar para que la Liga nos ayude también a afrontar la Copa.

¿Qué sería para usted acabar con notable la temporada?

Pues acabar en Europa, claro. Eso sería muy importante y tendría mucho méritos. Estamos con posibilidades y lo sabemos. Pero este tramo es el más difícil porque todos los equipos se están jugando algo. El Getafe se juega mantener la categoría, que es mucho. Y así va a ser en cada partido.

Hugo Duro también vuelve a Getafe

Hugo siempre está motivado, pero obviamente él es de allí, de Getafe, tiene a su familia allí y es la primera vez que se enfrenta al equipo en el que ha estado toda la vida. Tendrá un sentimiento especial, pero es un chico muy profesional. Ha demostrado el compromiso que tiene con el Valencia.

Continuidad de Bryan Gil

No tengo conocimiento. Mi club sabe que estoy centrado y con los cinco sentidos en la competición. Cualquier movimiento me lo comunicarán, pero no creo que sea así. Bryan nos está dando mucho, pero pertenece al Tottenham.





Se verá con Arambarri, ¿ha vuelto a hablar con él?

No he hablado, porque no es el momento. Es jugador del Getafe y ni he hablado ni voy a hablar. Estamos inmersos en la competición y sería poco respetuoso. Hay que respetar a todos los equipos y a todos los jugadores, porque todos nos jugamos algo.

Un gol encajado en tres partidos.

Es importante mostrar una solvencia y una seguridad defensiva porque eso te da confianza. No solo al Valencia sino a cualquier equipo. Eso da confianza y solidez. Es una cosa más de lo que hay que trabajar.