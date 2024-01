Baraja: "Vamos a perder a Thierry una temporada"

El técnico del Valencia, Rubén Baraja, confirmó este sábado que el lateral derecho Thierry Rendall estará fuera de los terrenos de juego varios partidos por una lesión en el gemelo sufrida en el entrenamiento del pasado jueves.



"Lo vamos a perder una temporada", explicó en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid el entrenador vallisoletano, que destacó que las pruebas realizadas por los servicios médicos "no han sido buenas" y no estará, por tanto, este domingo en el Metropolitano. Así, explicó que tuvo una acción en el entrenamiento del pasado jueves por la que no se pudo ejercitar ni este viernes ni este sábado y que las pruebas no han sido positivas. El club lo ha confirmado más tarde en un parte médico.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? El @valenciacf confirma la lesión de Thierry



?? “Padece una lesión del músculo gemelo interno de su pierna derecha”



?? Baraja ha asegurado en rueda de prensa que las pruebas “no han sido buenas” y estará de baja “una temporada” pic.twitter.com/d8wKNzjcWH — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 27, 2024

"Son números que hablan del potencial del Atlético, que lleva 26 o 27 partidos sin perder, salvo un empate con nueve. Es un equipo muy contundente y el año pasado nos superaron de manera muy clara, tácticamente, en intensidad, en calidad, en definición y en entender el partido", explicó Baraja en la rueda de prensa previa al encuentro.



Así, el vallisoletano resaltó que esto "debe ser una señal de la gran dificultad" del choque y subrayó que la posibilidad de conseguir algún punto "va a depender de mantener el nivel alto, de ser competitivos y de que el Atlético esté incómodo". "Ahí pueden aparecer posibilidades", afirmó.

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



?? @RubenBaraja sobre el mercado a cuatro días del cierre



?? “La sensación que tengo es que va a haber pocos movimientos”



?? “Tenemos necesidades, pero no son de ahora. Sobre todo por fuera. No tengo el control. Nos adaptaremos y trabajaremos” pic.twitter.com/9keMeAmOV6 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 27, 2024

No obstante, a pesar de la situación de su equipo, séptimo con 32 puntos, no quiso hablar de Europa y subrayó que la competición te marcará la posición a final de temporada y dijo que "no significa nada" que ahora estén en buena posición y que "más cerca de los puestos privilegio que de los de abajo".



"El objetivo es que en la parte final podamos llegar en esta situación y para ello hay que trabajar en cada partido. No renunciamos a nada pero hay que ser consecuentes con saber que es difícil mantener este ritmo de puntuación", insistió Baraja, que señaló que Javi Guerra puede ser una opción para la banda ante la ausencia de Sergi Canós.