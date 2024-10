Baraja: "El sufrimiento tiene que ser nuestra gasolina"

Preparación para el partido

Trabajando, sobre todo, en el aspecto mental y en tratar de superar o ser conscientes de la situación en la que estamos e intentar a través del entrenamiento, del día a día, de lo que nos puede dar el partido de mañana en cuanto a que podemos hacer un buen partido si hacemos las cosas bien podremos sumar un buen resultado. Lógicamente, cambiaría todo. Este es el pensamiento

Afición

A la afición no se le puede pedir nada más. La rueda de prensa después del partido de la UD Las Palmas lo único que pretendí era mandar un mensaje de ruego para que nuestra afición esté con nosotros porque es fundamental en este momento de dificultad en el que estamos, por dos motivos: nuestra afición siempre está, nos empuja, nos ayuda, pero cuando está consciente de la situación en la que estamos, tenerlos a su lado nos da un plus; en el segundo sentido es porque a los jugadores les ayuda mucho, nos hace sentirnos mejores y más capaces de ganar los partidos, por eso apelo a la unión y que es muy importante que nuestra afición siga empujando y creyendo en el equipo y apoyando a nuestros jugadores. Son futbolistas que lo sufren, que lo sienten, pasando un momento complicado y es lo que a mí me gustaría. Respeto, valoro que cada uno pueda interpretar o hacer lo que quiera, pero la interpretación iba por ahí: apoyo al equipo, unión del valencianismo en este momento, que no es nada diferente a lo que ha pasado en otras situaciones en las que he estado aquí. Nosotros, lógicamente, les tenemos que dar esfuerzo, trabajo y resultados

Gayà

Se siente bien, sus minutos fueron positivos, sumó ante la UD Las Palmas, para nosotros es un jugador que nos da mucho y veremos a ver cómo está, cómo se siente, está preparado para poder competir y ayudar. Tiene esa mentalidad, sabe que es un momento difícil y que su aportación es importante, no solo como jugador, sino como capitán

Hugo Guillamón

Puede ser centrocampista y central con línea de 5, ya lo hizo en otras etapas. Es muy buen profesional y está preparado para ayudar y competir en la posición que le podamos designar o los minutos que tenga que participar

Expulsión de Pepelu ante la UD Las Palmas

Es una ausencia importante en cuanto a que es un jugador que para nosotros ha tenido mucha continuidad, muchos minutos. Es un futbolista importante y el equipo tiene que saber sobreponerse a estas circunstancias. Si es excesiva o no la sanción, lo que no se puede hacer es perder los nervios o cometer la acción que hizo, ya lo hemos comentado. No podemos entrar en provocaciones porque esto está limitando la posibilidad de ganar. Le ha servido para aprender y tiene que tener más autocontrol, aunque también es verdad que este tipo de situaciones se generan, en general, cuando tienes esa necesidad de ganar, el estrés de los resultados… tenemos que saber manejarlo porque es algo que nos va a acompañar durante la temporada

Mentalidad del equipo

Después del partido muy afectados. También con las situaciones que se vivieron después del encuentro y durante la semana hemos trabajado en todo esto: en recuperar autoestima, confianza y ser capaces de pensar que compitiendo siendo un equipo nos sirva de gasolina para cambiar la situación. Es importante tener perspectiva y no dejarse llevar por la situación. Podemos hacer un buen partido mañana y cambiar la dinámica con un buen resultado

Coliseum

Sería muy importante ganar, pero son siempre partidos muy cerrados con pocas oportunidades. El Getafe es un equipo con gran agresividad hacia delante, presionante, muy intensos. Tienes que estar preparado para las segundas acciones, para defender bien el balón parado y todo tipo de situaciones. Tenemos que afrontarlo así y tenemos que adaptarnos a lo que nos vamos a encontrar allí y sacar provecho de las acciones que tengamos

Confianza

Estoy bien, tranquilo. Es una situación desagradable porque cuando estás en un sitio en el que quieres estar, que tienes la ambición de conseguir cosas y hacer que el equipo crezca, pero los resultados no se están dando pues siempre que pasa esto tienes que estar tranquilo y afianzarte en fortalecerte mentalmente y cuando más dificultad, más carácter tienes que mostrar y cabeza fría. Estoy con la ambición, ganas y energía de cambiar la situación

Sistema de juego (ausencia de Pepelu)

No vamos a cambiarlo. Pepelu es importante, pero el equipo tiene jugadores que con otras características pueden suplir su baja. Es una forma de que cuando un jugador no está, el equipo tiene que responder

Hugo Duro

Está bien, lógicamente, cuando no tienes acierto pues es normal que tengas cierta sensación de desconfianza, pero él es un luchador y en este sentido, se va a reponer. Tiene una buena mentalidad y con nuestro apoyo, sujetándolo, apoyándolo pues volver a competir bien. Todos los jugadores que se equivocan y tienen la mentalidad de volver a intentarlo, a pelear, a sufrir en la dificultad, siempre los voy a apoyar