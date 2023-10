Baraja: "San Mamés es uno de los mejores escenarios de Primera"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, advirtió de la capacidad de presión del Athletic Club, al que visitan este domingo en el Nuevo San Mamés en la Liga, pero también de que con balón el equipo vasco tiene jugadores que son determinantes.



“El Athletic tiene muchísimas cosas buenas, principalmente porque su entrenador (Ernesto Valverde) ha inculcado muy bien una idea que ya estaba arraigada de siempre en el Athletic. Es un equipo muy intenso sin balón, muy presionante, muy continuo. Te presionan en tu campo, no te dejan salir, te ahogan, te asfixian. Ha habido partidos en los que iban perdiendo 0-2 y han sido capaces de marcar cuatro goles”, recordó.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? @RubenBaraja sobre el @AthleticClub



??? “Es uno de los mejores escenarios de Primera”



?? “Son un equipo muy intenso y constante” pic.twitter.com/5yeOL0hrdX — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 28, 2023

El técnico avanzó que la mayor “exigencia” será “la interpretación” de lo que deben hacer en cada momento porque además el conjunto vasco “con la pelota tiene jugadores de calidad, determinantes por fuera y con mucha velocidad”.



“Es muy constante, roza el 100% de actitud y de esfuerzo y tenemos que tratar de igualar eso para tener opciones”, apuntó Baraja, que también recordó que el Nuevo San Mamés “es uno de los mejores escenarios de Primera” y auguró que habrá “un ambiente espectacular”. “Ganar allí supone prestigio, sería bonito”, admitió Baraja, que no quiso hablar de la Copa del Rey hasta que pase este choque.



El entrenador señaló que Sergi Canós regresará a la lista tras haberse entrenado toda la semana con el equipo. “Estamos esperando las sensaciones de Cenk (Özkacar) para tomar una decisión. André (Almeida) no va a estar porque sigue con molestias y no se encuentra bien”, apuntó.



Además, alabó la versatilidad que le da Selim Amallah. “Puede jugar en varias posiciones, es versátil. Puede jugar por dentro y por fuera. Tiene muchas cualidades y también trabaja bien sin balón. Lo iremos aprovechando según las circunstancias”, explicó.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



??? @RubenBaraja y el Nou Mestalla



????“Me gustaría que el estadio se acabara y el valencianismo lo pudiera disfrutar”



?? “El @valenciacf tiene que ser competitivo y una de las formas de hacerlo es con un estadio nuevo” pic.twitter.com/yEbDUYZqrV — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 28, 2023



Preguntado por el informe conocido esta semana y que asegura que el Valencia es el cuarto equipo de Europa que tiene mas jugadores formados en su cantera en las cinco grandes ligas, Baraja analizó cómo ve él esa situación.



“Es positivo que el Valencia tenga una buena cantera. La situación nos ha llevado a que varios jugadores estén en el primer equipo. Luego hay que ponerles, darles continuidad y exigirles. También hay que tratar de que el que tenga veinte partidos parezca que tiene ochenta y en eso creo que ayuda el sentimiento de pertenecía, el sentimiento valencianista”, reflexionó.



Baraja habló también sobre el Nou Mestalla y aunque admitió que si finalmente se acaba tendrá “un punto de melancolía” por todo lo vivido en el actual estadio, señaló que cambiarse de estadio es una de las maneras para que el club “pueda ser competitivo”.