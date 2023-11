Baraja: "El problema de Hugo Duro pasa por aguantar el dolor"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, advirtió antes de recibir este domingo en la Liga al Granada que en ese choque deben estar especialmente concentrados cuando tengan la posesión, porque el equipo andaluz crea su mayor peligro cuando recupera el balón.

“Hemos de estar muy atentos, sobre todo, cuando tengamos el balón porque en la pérdida es donde realmente ellos son peligrosos, no les hemos de permitir contras”, advirtió en una rueda de prensa.

“Es un rival muy peligroso, le hacen goles pero también hace muchos y hemos de saber jugar estos partidos, ante este tipo de rival que buscará los espacios ante nuestras pérdidas. Hemos de tener mucho control y mucho orden”, completó.

Baraja resaltó las “individualidades de mucho nivel” que tiene el Granada en ataque y dijo que su equipo en Mestalla debe saber “dominar y manejar el tiempo” pero pidió ayuda de la grada. “Será un partido complicado, difícil y nuestra gente debe saberlo”, destacó.

“Va a ser difícil, como todos, y sabemos cómo tenemos que afrontarlo. No nos preocupa nada más que hacer un buen partido y hacer lo que hemos preparado en el tiempo en el que hemos podido trabajar. Las cuentas de dónde estábamos el año pasado o los partidos que llevan sin ganar no me preocupan”, señaló.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? @RubenBaraja no descarta a @hugoduro14



?? “Su problema pasa por aguantar el dolor. Si tienes un umbral del dolor que lo puedes soportar…”



?? “Las ganas de jugar a veces son definitivas. Vamos a esperar a ver” pic.twitter.com/qJL2MrkDNE — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 4, 2023

El técnico tampoco quiso dar importancia al hecho de que será su mejor racha sin perder al frente del equipo si logran puntuar. “Estoy concentrado en el partido y en lo que significa para nosotros a la hora de repetir patrones y trabajar en la misma línea para que el equipo tenga consistencia en cualquier estadio y que compita como venimos haciendo”, afirmó.

Baraja no quiso dar pistas sobre la evolución de los jugadores lesionados. “Alguno está en el tramo final y si no es para este igual para el siguiente partido sí puede estar. Es importante recuperar a cuatro o cinco jugadores que son fondo de armario y nos darían opciones”, apuntó.

De hecho, ni siquiera descartó que pueda jugar Hugo Duro con su esguince de clavícula y dijo que tanto él como Roman Yaremchuk o el extremo Diego López podrían jugar en ese puesto de ‘nueve’.

“El problema de Hugo es aguantar el dolor, si lo puede soportar puede estar más cerca de jugar. Las ganas de estar y de querer seguir ayudando son importantes y hay veces que son definitivas”, deslizó Baraja.

El entrenador se mostró satisfecho por haber podido dar continuidad a un once en las últimas semanas porque mejora el rendimiento pero también por la “versatilidad” que muestran los jugadores y que le permite cambiarlos de posición o de manera de jugar incluso en el mismo partido. “El compromiso y la concentración que tienen son clave para poder hacer esas cosas sobre la marcha”, recalcó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Baraja aseguró que no ha tenido respuesta sobre su petición de que cambie la norma que obliga a tener a siete jugadores de la primera plantilla en el once en la Copa pero insistió en su apuesta por cambiarla para favorecer la entrada de jóvenes.

“Nadie me ha dicho nada. Pienso que se debería valorar cambiar reglas que limitan mucho como esta, sobre todo en las primeras fechas de la Copa. No porque lo haya dicho yo pero creo que todo el mundo opina que se puede mejorar o modificar para tener más amplitud”, concluyó.