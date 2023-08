Baraja pide fichajes en ataque: "No sé la cifra, 5 o 6"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, señaló en rueda de prensa a la conclusión del partido del Trofeo Naranja ante el Aston Villa que confía y espera que el club pueda concretar las operaciones que tiene en marcha y que admitió que necesitan reforzarse, sobre todo en la zona de ataque.



"Tenemos que hacer una valoración real de la situación que tenemos, hay que asumirlo, considero que soy honesto y nuestra realidad es difícil. A pesar de ello confío en las operaciones que hay en marcha y el trabajo para tratar de traer jugadores. Es una obviedad que el equipo necesita reforzarse", indicó.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? @RubenBaraja sobre los fichajes



?? “Es una obviedad que necesitamos reforzar, sobre todo en ataque”



?? “No sé decir un número, 5-6 jugadores. Dependerá del mercado”



???? “Hay que confiar en el trabajo que se está haciendo” pic.twitter.com/D9JzNbPjlf — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 5, 2023





"El objetivo es que el 31 de agosto tengamos el mejor equipo posible y mientras tratar de iniciar la liga de la mejor manera posible hasta que acabe el mercado, esos son mis dos objetivos", prosiguió.



Baraja admitió que a seis días de iniciar la Liga contar con tan solo un refuerzo después de todos los jugadores que se han ido no es lo ideal, pero se mostró comprensivo con la dificultad que está suponiendo el mercado de fichajes para muchos clubes.



"Hay una realidad que todo el mundo tiene que saber, cómo está la situación del mercado y no sólo para el Valencia, no todos los equipos han configurado ya sus plantillas. Necesitamos traer esos jugadores para traer competencia en los puestos, sobre todo de arriba, porque necesitamos gol y por fuera desequilibrio", comentó.



"Hablaremos de la situación de la plantilla el 31 de agosto y veremos nuestra realidad. No voy a fallar a mis aficionados y decir cosas que no sean coherentes. Cuando conformemos la plantilla sabremos hacia donde vamos y espero que esto cambie porque es obvio que necesitamos reforzarnos", insistió.

| INFO @DepCOPEValencia | ??@valenciacf 1@AVFCOfficial 2



• Gol en propia puerta del Villa

• Primera derrota de pretemporada

• Protagonismo para los canteranos

• Mestalla corea: “¿Donde están los fichajes?”

• 31.163 aficionados

• Viernes (21.30h), estreno en el Pizjuán pic.twitter.com/DMsU7FMScI — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 5, 2023



Sobre la pretemporada, el técnico valoró el trabajo realizado, a pesar de contar con numerosos jugadores de la cantera ante la falta de refuerzos.



"En este camino los chicos están trabajando muy bien y el equipo tiene una identidad. Estoy trabajando con los jugadores que tengo y estoy contento con su actitud, aunque es obvio que necesitamos la llegada de jugadores, considero que va a cambiar la situación y hay que tener confianza con el trabajo que se está realizando", señaló.



"No podemos normalizar que a falta de seis días nos falten tantas piezas, pero el mercado va a ser largo y esperamos que esto cambien. Esta es la expectativa que yo tengo, soy optimista y pensamos que las mejoras se van a producir. Tenemos cosas avanzadas, pero el mercado tiene sus tiempos, pero al final lo importante es traer los perfiles que necesitamos para esa mejoría en ataque que es donde tenemos más dificultades. Si queremos mejorar tiene que cambiar", sentenció.