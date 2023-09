Baraja perfila su once ante el Atlético

En los parones por compromisos internacionales, los técnicos cruzan los dedos. Baraja no es una excepción. El vallisoletano ha trabajo en cuadro esta última semana en Paterna, a la espera de sus nueve jugadores repartidos por el mundo con sus respectivas selecciones. Además, se han sumado las ausencias de Gabriel Paulista y Dimitri Foulquier que todavía permanecen en la nómina de lesionados. A tres días para el partido ante el Atlético de Madrid en Mestalla, parece complicado que puedan estar disponibles, al menos, no para el once titular.

En este escenario de mínimos, Baraja intenta volver al camino de la victoria tras cosechar dos derrotas consecutivas ante Osasuna y Deportivo Alavés. Dos derrotas, tras las dos victorias iniciales en el campeonato y, una semana después, del final del mercado de fichajes y de que la presidenta Lay Hoon, situara el objetivo del equipo en salvar la categoría.

En este contexto, vuelve el equipo a Mestalla. Los de Simeone están a años luz en la realidad de su objetivo, de la calidad de su plantilla. Así que es una piedra de toque, no para medirse, porque las distancias son siderales, pero sí, para darse un chute de credibilidad de cara a sí mismos, y a sus sufridores aficionados en caso de victoria ante los colchoneros. El entrenador pucelano ha recuperado a todos sus futbolistas, menos el marroquí Selim Amallah, su avión llega esta noche a Manises. Afortunadamente sin contratiempos, así que tiene dos días para preparar la fórmula de meterle mano a los rojiblancos.

La principal novedad apunta a la defensa. Como venimos contando en Deportes COPE Valencia, a Baraja no le convence el estado de forma de Cenk, como ya demostró con su banquillazo en el descanso de Mendizorroza, y piensa en Cristian Mosquera como relevo en el centro de la zaga junto a Diakhaby. El alicantino tuvo buenos minutos ante los vitorianos y está convenciendo en el día a día al técnico en Paterna. La baja de Paulista facilita la oportunidad y si algo ha demostrado Baraja, es que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones sobre los jóvenes de la Academia. Guerra, Diego López, Fran Pérez…han enseñado el camino y, el siguiente apunta a Mosquera. Con 19 años cumplidos en junio, el central quiere llegar al once para quedarse. En Paterna, los técnicos lo avalan. El propio David Albelda señalaba en Deportes COPE que merece la oportunidad, por talento y por trayectoria cuando ha podido demostrarlo. Todos apoyan la moción. Falta que Baraja se decida. Es apuesta de club, que este verano ha rechazado varias ofertas en este pasado mercado de fichajes. Como contamos en COPE el pasado 12 de julio, el club tomó la decisión de que Mosquera se quedara con dorsal del primer equipo y así ha sido.

Con la entrada de Mosquera, la línea defensiva estaría formado por Thierry, Diakhaby, Mosquera y Gayà. El capitán viene con un chute de motivación extra tras haber sido titular en los dos partidos con la selección española. El quedarse fuera de la lista de Luis de la Fuente en la Copa de Naciones supuso un golpe duro para el Pedreguer que todavía no se había repuesto de su abrupta salida de la lista en el Mundial de Qatar. Ahora se siente importante y con ganas de luchar para repetir en la convocatoria nacional dentro de un mes. Todo con el foco puesto en la Eurocopa del próximo verano, su gran motivación.

En el centro del campo, Almeida ha tenido descanso al no acudir con Portugal y volvería al equipo titular junto al indiscutible Pepelu. La otra plaza es, en principio, para Javi Guerra cuya aparición en los onces hasta el momento ha sido intermitente. Pero cuando está en el campo, es el mejor, o de los mejores, y eso parece que inclinaría la balanza hacía el equipo titular.

En el ataque, con la llegada de Amallah y Yarenchuk podría haber novedades. El marroquí es quién más posibilidades tiene de entrar el once de salida. Lo del delantero ucraniano, parece que esperaría a su oportunidad en la segunda mitad, así que Hugo Duro seguiría ocupando el puesto de 9. La otra banda, se la disputarían Fran Pérez y Diego López. Diego ha jugado más que Fran en la estancia con la sub 21, quizás ese detalle pudiera inclinar la balanza.

Quedan dos días de trabajo en Paterna. Baraja perfila su once para intentar darle una alegría a Mestalla.

