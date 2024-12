Baraja: "A mis jugadores no me los toquéis, por ahí no paso"

Rubén Baraja ha protagonizado hoy en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, su rueda de prensa más tensa desde que llegó al banquillo del Valencia CF hace ya dos temporadas. El técnico ha salido en defensa de las polémicas declaraciones de su representante, García Quilón en las que cuestionaba la calidad de la plantilla que dirige su representado. También en defensa de sus futbolistas, con mucha firmeza y enfadado. Dice sentir la confianza plena del club hacia su trabajo y estar preparado para que el foco de la presión le siga apuntando a su figura tras los malos resultados del equipo camino del final de la primera vuelta de LaLiga. Baraja cree que hay tiempo para revertir la situación en la tabla y hoy se ha mostrado a la defensiva ante las preguntas de los medios de comunicación.

Foulquier y Rafa Mir

“Dimitri sintió unas molestias en el partido ante el Mallorca y vamos a tener cuidado. Veremos cómo va la posible molestia. Rafa se va a incorporar ya en esta convocatoria para la Copa”.

Estado del equipo tras la última derrrota

“Nuestro objetivo es tratar de pasar en Copa eso es en lo único que debemos enfocarnos ahora. Ser conscientes de que para poder avanzar tenemos que ir con mucha energía, intensidad y sacar nuestra mejor versión”.

Calendario exigente en diciembre

“Vamos partido a partido y mañana es el de Copa, después vendrá lo demás. Tenemos que jugar contra todos y estos partidos van a ser importantes, como todos. Sumar puntos te hace cambiar la perspectiva”.

VCF Baraja se siente con fuerzas para revertir la situación

Declaraciones de su representante García Quilón

“Cuando conoces a las personas, como es el caso de mi representante, las declaraciones lo que pretende es defender mi trabajo. Todo el mundo puedo tener su opinión y la puede manifestar y no ha dicho nada que le pueda molestar a nadie. Simplemente, ha dado una opinión con respecto a la valoración de mi trabajo. Hay que ponerse en antecedentes cuál ha sido nuestra evolución porque a veces se olvidan las cosas. Vinimos aquí ‘a pecho descubierto’ en una situación límite, conseguimos salvar ese ‘matchball’. La temporada pasada la hicimos por encima de las expectativas y del objetivo que tenía el Club y esta temporada pues cuando los resultados no acompañan pues pretende defender mi trabajo”.

Su estado anímico

“Sabiendo un poco que al final cuando hay una situación de dificultad lo más importante es mantener la calma, tener la fortaleza mental de aguantar la presión o estar en el foco. Pero no es nada extraño para cualquier entrenador. Los mejores entrenadores del mundo están discutidos”.

Momento importante de la temporada

“Queda un mundo por delante, muchos partidos. Que no hayas iniciado bien la temporada no significa que no puedas acabarla mejor y esta es la voluntad, el espíritu y la sensación que tengo que podemos hacer. Si quieres ponerte en una situación dramática, es cosa vuestra. Desde un punto de vista objetivo, veo cosas en las del equipo a las que me puedo agarrar y vamos a tratar de que el siguiente objetivo es pasar la Copa, luego ya hablaremos del Rayo. Tenemos que ir paso a paso”.

Jugadores revulsivos

“No hay ni unidad ‘A’ ni ‘B’. Somos un equipo que tiene que cumplir los objetivos y estamos en ese camino. Mañana tenemos la Copa y los que participen tratarán de hacer las cosas bien, hacer un buen trabajo para que el entrenador te valore y te dé la posibilidad de ser importante para el equipo en el próximo partido”.

Respaldo del Club

“Ya lo he dicho varias veces. Las cosas se demuestran con hechos y la realidad es que la confianza está porque consideran que soy una persona capacitada, responsable, trabajadora, que está aquí para sumar, crecer y construir y que se adapta por momentos a las circunstancias económicas que tiene el Club y las posibilidades que tenemos. No hay que olvidar el trabajo que estamos haciendo. Hay un trabajo fantástico hecho por muchas cosas: apostar por jugadores jóvenes, conformar la identidad de un equipo, gestionar una situación de extrema dificultad… el Valencia CF o las personas que considere que tiene que hacer una valoración sobre mí, la está haciendo positiva porque sigo aquí. Sigo aquí porque confío en mi trabajo, creo en lo que hago y en la plantilla. Tengo esa energía e ilusión. Igual os puede molestar, pero es que lo siento así.

La actitud de sus futbolistas

“Está en tratar de mejorar esas cosas que nos pueden hacer ganar partidos. Que alguno sonría después de un partido creo que no es para crucificarlo. En estas situaciones, siempre se saca punta de todo. A mis jugadores no me los toquéis y menos poner en duda su compromiso, implicación, está fuera de toda duda. Esto no”.

Rafa Mir vuelve tres meses después

Rafa Mir y su regreso

“Es un jugador que vino con la intención de reforzar la línea de ataque. Lleva mucho tiempo fuera y tenemos que ir metiéndolo en ese proceso de superar la lesión. Mañana va citado y poco a poco que vaya cogiendo ritmo y pueda aportar goles”.

SD Ejea en Copa

“En su campo es muy agresivo, nos va a apretar, querrán hacer un buen papel. Coincidí con su entrenador en el Zaragoza, él estaba en el filial, venía de hacer un muy buen trabajo con el juvenil y cuando a mí me cesaron cogió él al equipo”.

Evolución del equipo en la temporada

“Igual que hay cosas que mejoras en un proceso, la inmediatez es lo que marca todo, pero esas situaciones muchas veces vienen reflejadas por el error o un detalle y hay que convivir con ello. Los momentos del partido tenemos que mejorarlos y corregirlos y en ello estamos. Desde el principio de la temporada hemos tratado de mejorarlos. El año pasado venía aquí a rueda de prensa y me decíais que no hacíamos goles a balón parado y este año llevamos 6-7-8 goles y nadie me lo recuerda. Las dinámicas también influyen”.