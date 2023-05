Baraja: "Mañana es nuestra gran final"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, se mostró convencido de que su equipo superará todos los obstáculos, incluido el cansancio o el posible cierre de la Grada de Animación de Mestalla, para derrotar este domingo al Espanyol y lograr tres puntos que le permitan certificar la salvación a falta de una jornada para acabar la Liga.



“Vamos a ser capaces de sobreponernos a todo como hemos venido haciendo. Espero que el resultado acompañe y podamos celebrarlo”, afirmó en una rueda de prensa.



“Para mí no es un hándicap, es lo ideal. Es el escenario ideal y tengo a toda la plantilla. Llevamos sufriendo mucho tiempo y es importante ser conscientes del camino hasta llegar aquí”, recordó. “Habríamos firmado llegar a esta situación. Ganando dejamos atrás una temporada durísima y lo vamos a afrontar con esa mentalidad”, afirmó.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Sólo quedan 80 entradas a la venta para el VCF-Espanyol de mañana



?? Los precios de las que quedan van de 63 a 90€ pic.twitter.com/rpYUxVQ8Bk — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 27, 2023



Baraja dijo estar “como una moto”, con ganas de que llegue el partido y tratando de transmitir “entusiasmo y energía”. “Debemos hacer un gran partido. Desde que llegué he tratado de enchufarle energía a la plantilla y que sea un equipo que no se altere por lo que pueda pasar y que tenga capacidad de reacción”, apuntó.



Baraja dijo que todos los jugadores, a excepción del delantero Marcos André, están en buenas condiciones y que han podido hacer una buena recuperación tras el choque de Mallorca. “Es algo que no se valora pero siempre tenemos uno o dos días menos que los rivales. Pero todo está en la cabeza, la cabeza manda y estamos seguros de que el equipo que pongamos va a dar un buen tono físico”, afirmó.



El entrenador no quiso desvelar sus planes antes un equipo que ha jugado con defensa de cuatro o de cinco y que “hace goles igual que recibe”. “Nos hemos de centrar en nosotros, hemos de hacer un partido muy bueno en cuanto a continuidad, intensidad y fortaleza mental para gestionar las emociones del partido que van a ser muchas. Estamos en casa que es el mejor escenario posible”, señaló.

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



? El TAD tampoco concede la cautelarísima y la grada de animación de Mestalla estará cerrada.



?? El @valenciacf ya sabe que han desestimado el recurso. pic.twitter.com/KiIoZesHFO — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 27, 2023



Baraja explicó que el trabajo desde que regresaron de Mallorca ha sido “tratar de reforzar y de mandar un mensaje positivo. Mañana tenemos nuestra final, nuestro momento y en nuestra casa, el mejor escenario posible”, recalcó.

Rubén Baraja, aseguró que será injusto si finalmente la Grada de Animación de Mestalla no puede estar abierta para el partido del domingo ante el Espanyol y pidió al resto del estadio que se rebele y que con su empuje compense esa ausencia.



“Ya dijimos que nos parecía injusto que no vaya a estar esa parte de la grada. Es un hándicap al que hemos de sobreponernos y estoy convencido de que el resto del estadio lo va a compensar. Nos vamos a rebelar ante esa dificultad. Los aficionados de esa grada nos empujan mucho y el resto ha de estar a la altura”, apuntó el técnico en una rueda de prensa.