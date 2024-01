Baraja: "La Copa es el camino más rápido para poder disputar un título"

El técnico del Valencia CF,Rubén Baraja, expresó este viernes en la víspera de la noche de Reyes que su deseo es pasar la eliminatoria contra el Cartagena, pues señaló que será un partido sufrido en el que el rival quiere la revancha después del cruce, también en dieciseisavos de la Copa de la campaña 2021-2022 que terminó con victoria (1-2) valenciana.



“Mi pensamiento como entrenador y lo que piensa el club es darle importancia a la Copa, es una competición importante, queremos tratar de llegar lo más lejos posible y es el camino más rápido para poder disputar un título. Vamos a poner los cinco sentidos en esta competición, va a ser un partido complejo y sufrido”, dijo Baraja en rueda de prensa.



El Valencia CF visitará este domingo (19 horas) el Estadio Cartagonova con la única baja por lesión de André Almeida, que sigue recuperándose de una lesión en la espalda, y las bajas del marroquí Selim Amallah y el guineano Mouctar Diakhaby convocados con sus respectivas selecciones par disputar la Copa África, según avanzó el entrenador valencianista.



“Queremos competir bien contra un rival que nos lo va a poner muy difícil porque es un partido que para ellos que tiene mucho valor emocional por su situación en Liga (es el último clasificado de la Segunda División) para empezar con energía la segunda vuelta”, dijo Baraja.



“Nuestra afición y nuestra historia nos exige competir para seguir superando rondas en la Copa del Rey, es algo que tienes que saber cuándo estás en este club. Tenemos la responsabilidad de ir a ganar a cada campo en cada ronda”, reiteró.

El entrenador vallisoletano comentó que este sábado será el día en el que trabajarán los penaltis "por si acaso la situación se lleva a este punto” y, preguntado por esa jugada, dijo que posiblemente se le recuerde a Jaume Doménech cuando se arrodilló en Cartagena antes de enfrentarse a un penalti (que no paró).



“Mañana saldrán esas cosas y le recordarán a Jaume esto porque hay muy bien ambiente, pero estamos esperando para hacer este trabajo que hay que tener preparado para elegir los lanzadores. Es una jugada que para los aficionados del Cartagena tiene recuerdo, ellos tienen un poco de revancha deportiva después de todo aquello”, explicó.

