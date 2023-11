Baraja: "Benitez me marcó, pero tengo mi sello propio"

El Valencia se enfrenta al Celta en Mestalla y lo hace con el foco puesto en los banquillos. El alumno se enfrenta por primera vez al maestro. Baraja contra Benitez. En un momento delicado para el entrenador del equipo celeste y que, seguro, recibirá la calurosa ovación del valencianismo reconociéndolo como el entrenador de la epoca más laureada de la historia del club.

El técnico valencianista ha comparecido esta mañana en el Media Center de Paterna en la previa del choque ante el equipo vigués.

El regreso de Diakhaby y Marí

Diakhaby sí está en convocatoria y está para participar. Con Alberto Marí iremos un poco más despacio con respecto a sus sensaciones. Se siente bien, pero irá entrando poco a poco tal y como él vea que se va encontrando.

Benítez vuelve a Mestalla

Es normal, es especial, también para Rafa porque vuelve a Valencia en la que el club vivió su etapa más brillante. Conociendo a Mestalla se le reconocerá seguro sus meritos, pero nosotros estamos centrados en partido de mañana y en el Celta.

Diakhaby es la novedad tras dos meses de lesión





Influencia del Benitez entrenador

Rafa fue para todos nosotros una referencia y nos ha influido. También he ido cogiendo de unos y de otros, he tenido grandes entrenadores, pero al final vas configurando tu modelo. Claro que su influencia es importante, pero yo trato de tener mi sello propio.

Reunión con árbitros en Las Rozas

Lo veo positivo. Son personas y pudimos hablar de tú a tú y se trata de enfatizar y resolver cuestiones de comunicación, de pedir las cosas de manera educada y que ellos siempre pueden marcar el límite. Pero que tú también puedas hablar desde el respeto con ellos. No comparto faltas de respeto y no son tolerables.

Escuchar los audios VAR y el mobbing

Que haya transparencia siempre es bueno. Todos necesitamos ver actuar a la gente de manera natural para que no haya dudas. Y como ahora se televisa todo, si se puede, no lo veo anormal. Lo veo bien. Del tema del mobbing, es una cuestión de hablar con respeto. Si hubiera más empatía se vería todo diferente, aunque no sea fácil llevarlo todo hasta ahí. Entiendo que a veces no habrá respuesta, pero tenemos que intentar todos tender hacia ese diálogo.

Diakhaby o Mosquera

Son momentos. Diakhaby salió por lesión y tendrá que ganarse el volver. Aquí no hay sitios reservados para nadie. Cristian está bien, y Gabriel también está participando con acierto. Están todos disponibles porque también está Cenk, eso es algo que hace tiempo que no ocurría.

Cesar, Yarek…¿cómo queda su posición ahora?

El criterio es el rendimiento. Si compiten y lo hacen bien van a tener continuidad independientemente de la edad. Si Cristian sigue haciéndolo bien va a tener mi confianza. El calendario que nos viene es exigente y nos va a permitir que todos participen y es importante poderlos tener a todos a disposición.

Hugo Duro quiere seguir su idilio con el gol





Mirar arriba o abajo

La situación invita a mirar arriba, pero gastamos una energía que no debemos desperdiciar porque mañana está el Celta que va a ser muy difícil. Juega bien, mueve la pelota con criterio, llega al área rival, tiene un 4-4-2 muy definido y va a ser muy difícil de batir. Me centro en eso y las consecuencias del resultado ya las iremos viendo. Hay que pensar en el Celta y ya habrá tiempo de pensar en otras cosas cuando lleguemos al objetivo marcado que es que el Valencia esté la temporada que viene en Primera división.

Almeida y su lesión

Tiene que pasar un tiempo razonable para que mejore. Y luego ir soportando el dolor e ir mejorando. No queremos forzarle. Es una lesión inespecífica en cuanto a los tiempos. Depende mucho de sus sensaciones, Es una pena porque es un jugador diferente, determinante que nos da cosas con balón, pero debe sentirse bien para volver.

Mestalla un fortín

Ojalá, pero no debemos olvidar de la derrota de la que venimos. Tenemos que saber lo que hacer para ser competitivos y corregir lo que hicimos mal. Tenemos que estar jodidos por lo del Bernabéu y mañana corregir las cosas que no hicimos bien para ser un equipo fuerte.

¿Tanto se conocen Benitez y Baraja?

Es la primera vez que me enfrento con Rafa como entrenador. Deseo que sea un buen espactaculo y que el fútbol sea justo con el que mejor haga las cosas. Mestalla estoy seguro que va a empujar. Pero va a ser nuestro primer enfrentamiento, ya valoraréis vosotros como ha sido.

Ferran habló de lo buena elección de su marcha

No he leído la entrevista y no la puedo valorar. Si te puedo decir que los que estamos aquí estamos en un gran club, un club grande. Todos los clubes tienen momentos mejores y peores y que lo que están viviendo les va a servir para crecer como jugadores y trabajemos todos juntos para un futuro como el que corresponde a este club.

Yarek y sus goles con la selección

Tiene mucho futuro. Hay que ir con mucho cuidado con él. Tiene que seguir trabajando en los parámetros de humildad, de ganas de aprender, y va a crecer seguro exponencialmente en los próximos meses, actúe con nosotros o con el filial. Y además con la selección ha demostrado su capacidad para hacer goles y eso es bueno para él, pero debe saber que esto es el Valencia, que es otro momento y debe adaptarse a él.

Errores del Bernabéu

Hay cosas que no nos podemos permitir. No mantuvimos distancias habituales, no tuvimos el ritmo que requería el partido ni la intensidad. Debemos aprender de estos errores para que el equipo crezca. Es importante que el equipo vea estas cosas y las sienta, porque hemos demostrado que el grupo puede hacer las cosas bien, tenemos una identidad ya demostrada y por ese camino debemos seguir.

Jesús Vázquez y su recuperación

Está listo para entrar y participar en cualquier momento.

Baraja tiene el foco puesto en el Celta



El choque ante el Celta

Han perdido puntos en los minutos finales, decisiones controvertidas que les han hecho perder puntos que merecían. Gente con talento sumado a gente joven y va a ser un partido complejo. Tendremos que hacer un partido muy completo.

Esperanzas mercado invierno y la posición de extremo

No me gusta hablar de mercado. Hablamos constantemente de necesidades y de las posibilidades que hay disponibles. No puedo saber lo que va a pasar ni puedo valorar cosas que están por ocurrir. Ya dijimos en verano que faltaba gente por fuera, si viene alguien, bienvenido. Pero se está demostrando que estoy contento con lo que tengo, que estoy volcado, y que lo estamos haciendo bien, que les ayudemos a mejorar y ellos me ayuden a mí. Hay una identidad y lo estamos haciendo con las herramientas que tengo y estoy muy contento por ello.

El viaje de la presidenta a Singapur

Hablamos constantemente, sé que iba Layhoon a Singapur y llega para el partido y hablaremos, pero no espero nada especial. No depende de mi y estoy focalizado del partido de mañana.

Dificultades en el banquillo del Celta para Benítez

No pienso en su situación. Rafa para mí es especial por lo que significó en mi carrera. Él ahora es entrenador del Celta y yo del Valencia, cada uno defenderá sus intereses. No creo que se ponga en duda su trayectoria por el resultado de mañana. Sabiendo que Rafa es muy detallista, seguro que nos lo va a poner muy difícil.