Baraja: "Acepto las críticas. Van con el cargo en un club tan grande como el Valencia C.F."

El entrenador del Valencia C.F. ha comparecido ante los medios en la previa del derbi en Mestalla ante el Villarreal. Baraja sabe que es fundamental ganar despues de la derrota en Cádiz, aunque sigue negándose a catalogar el partido de mañana como una final. Cree que los problemas de su equipo no son por falta de actitud y acepta las críticas tras las rotaciones en el último choque porque, dice, forma parte de su trabajo en un club tan grande como el Valencia C.F.

Kluivert y Fran Pérez

"Lo normal es que Justin llegue para el próximo partido. Fran está trabajando ya con normalidad"

Tipo de partido y estilo del Villarreal

El Villarreal es un magnífico equipo que pelea por la Champions, pero nuestro objetivo es muy importante. Tenemos que hacer un partido muy completo. Lo de Cádiz ya pasó. Espero un gran ambiente. Es un derbi regional con mucha importancia en el resultado. En Mestalla estamos dando nuestra mejor versión y necesitamos generar ese buen ambiente. El Villarreal es contundente en el área rival. Debemos centrarnos en nosotros".

Baraja y Marchena trabajan para ganar al Villarreal de Setién





El Villarreal busca algo más que los tres puntos.

"No creo. El Villarreal si suma se acerca a la Champions. Y nosotros nos jugamos seguir escalando la montaña con todas las dificultades que estamos teniendo. No creo que tenga un transfondo diferente para ellos".

Cosas que no le gustaron en Cádiz

"Mis creencias son el trabajo y estar prevenido. A veces haciendo eso las cosas no salen. Hay cosas que no tienen explicación. Lo que ya pasó no tiene sentido".

Salvarse en Mestalla

"No se puede saber los puntos necesarios, pero Mestalla es fundamental para lograr el objetivo. Aquí es dónde hemos logrado sumar más. Eso me hace ser optimista para el partido de mañana. Que el equipo de a la gente lo que quiere".

Filial y primera plantilla

Comentamos todo esto. La prioridad es el primer equipo y algunos de ellos están teniendo minutos. Si no juegan con nostros lo harán con el filial, pero la prioridad es el objetivo del primer equipo".

Unos días desde lo de Cádiz. ¿Cree que acertó con las rotaciones?

Trato de tomar las decisiones que son buenas para el equipo. Hay gente a la que le gustan o no. Acepto la crítica con humildad. A veces acierto y otras no. No creo que lo del otro día fuera por haber hecho rotaciones. Sé lo que significa ser entrenador del Valencia y dónde estoy sentado, pero estar en un club tan grande tiene exigencia grande".

Almeida regresa al once tras descansar en Cádiz





¿Qué le falta a Guillamón?

"Su posisicón de siempre ha sido de central, pero dónde le hemos utilizado ha sido de seis. Él está trabajando bien pero estoy optando con otros compañeros. ¿Por qué no me preguntas cuando dejo sin convocar a otros compañeros? Eso ahora no es lo importante. Hugo trata de buscar su oprtundidad. No tengo ningún problema con él. No hay transfondo. Simplemente elijo otro compañero".

El equipo que más centros hace, pero con baja eficacia

Hemos intentado insistir en ello y en poner el balón en la zona de finalizar. Tenemos que intentar aprovecharlo para hacer gol. Necesitamos que nuestros delanteros hagan gol que es lo que te da puntos y te hace ganar partidos".

El balón parado otra vez la cruz

"Se puede mejorar. Hay que darle importancia al balón parado y que te de oociones de sumar. Pero el resto juega. El Cádiz ha hecho cuatro goles de saque de banda. Los errores son los que propician los goles. Tenemos que tener continuidad y hacer un partido completo. Los jugadores están mentalizados".