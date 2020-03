Un balance agridulce

El Valencia CF parece haberse abonado a salir de Europa siendo goleado. Le ocurrió el curso pasado frente al Arsenal (3-7 en el global) en las semifinales de la Europa League y le ha vuelto a pasar esta temporada (4-8 contra la Atalanta) en los octavos de la Champions. Si a esto le añadimos la estupefacción por ver unas gradas vacías en un choque de esta enjundia, el dolor termina por convertirse en insufrible.

En cualquier caso, hay valoraciones numéricas que no deben pasarse por alto en este punto. Desde la campaña 2012-13 el Valencia CF no lograba superar la fase de grupos de la mejor competición continental de clubes. De hecho, no alcanza los cuartos de final desde que lo hiciera en 2007, cuando se convirtió en el único equipo español en llegar a esta ronda, de la que fue apeado por el Chelsea londinense.

Parejo y Wass son los únicos futbolistas del Valencia CF que han jugado todos los minutos de Champions

De la actual plantilla, sólo dos futbolistas han disputado íntegros los ocho partidos que ha jugado el Valencia CF. Son Dani Parejo y Daniel Wass. Tras ellos, José Luis Gayà y Jasper Cillessen son los más utilizados, mientras que Florenzi (10) y Tierry Correia (20) son los que menos minutos han jugado. Piccini y Sobrino no han llegado a estrenarse.

Era muy difícil, y más todavía sin la afición, pero lo hemos intentado hasta el final...

Ahora no queda otra que pelear a tope en LaLiga para volver a la Champions. pic.twitter.com/N0vIR0jQKq — Ferran Torres (@FerranTorres20) March 11, 2020

En el capítulo económico, las cifras brillan. Sólo por sus méritos deportivos, el club ha ingresado 34,65 millones de euros, a los que habrá que añadir a final de temporada dos apartados más: el coeficiente y el 'market pool' (o mercado televisivo), aspectos por los que la temporada pasada, el Valencia CF percibió poco más de 25 millones de euros. O sea, es más que previsible que la partida por la Champions supere los 60 millones de euros este curso.