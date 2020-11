Arranca la Copa para los valencianos

El bombo copero ha dado vueltas para dirimir los enfrentamientos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2020/2021. El sorteo se ha celebrado en La Cartuja de Sevilla donde mañana la selección española se enfrenta a Alemania. La eliminatoria se disputará el próximo 16 de diciembre y será a partido único después del gran éxito de este formato en la edición de la temporada pasada.

Adrián Ferrandis, técnico del CD Buñol

Se esperaba con especial atención los emparejamientos en la comarca de La Hoya de Buñol. Allí, los componentes del equipo buñolense, clasificado por primera vez en su historia para esta ronda ya con los grandes del fútbol español, y justo en el año del centenario del club, ansiaban que la bola deparase un gordo. El Elche CF será el rival. Es cierto que es un primera división, pero en Buñol se esperaba algo más, teniendo en cuenta que estaban exentos los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, Real Madrid, Atlético, Barça y Real Sociedad. El veterano guardameta, Paco Fernández, desvelaba en Deportes COPE Valencia que su preferencia hubiera sido, Valencia CF o Levante UD. El técnico del CD Buñol, Adrián Ferrandis, ha pasado por los micrófonos de COPE + Valencia tras el sorteo y su emparejamiento ante el equipo ilicitano. “El emparejamiento ha sido espectacular. No concibo de otra manera el sorteo. Oigo que estamos decepcionados porque hubiéramos deseado otro rival. Nada más lejos de la realidad. Jugaremos con un club con mucha historia como el Elche CF. Se habla de un derbi autonómico, solo con que por un mes nos estén equiparando a un club de primera, poniéndonos en el mismo escalón, eso ya nos debe servir para saborear lo que estamos viviendo que es algo así como un sueño. No nos olvidamos de lo que somos. Un club de amigos que juegan al fútbol pero que lo ponen todo en cada entrenamiento a un nivel profesional altísimo. No somos un club de cartera, somos futbolistas de corazón”.

Estadio Olímpico de Terrassa

El Valencia CF, que sigue siendo el vigente campeón ya que no se ha disputado la final de la Copa 19/20 entre el Athletic y la Real Sociedad, iniciará su andadura en el torneo del K.O enfrentándose a un tercera división. El Terrassa CF que milita en el grupo 5, es segundo en la clasificación sin conocer aún la derrota tras cuatro jornadas disputadas. Los catalanes disputan sus partidos en el Olímpico de Terrassa con capacidad para 11.500 personas.

Por su parte, el Levante UD tendrá también como rival a un tercera división. El Racing Murcia pertenece al grupo 8º de la categoría y ahora mismo ocupa la quinta posición en la clasificación. Viene de eliminar al Ceuta en la anterior ronda. Pertenece a la localidad murciana de Torre Pacheco y disputa sus partidos en el Estadio Dolores Pacheco con capacidad para 3.500 espectadores y es conocido, sobre todo, por que en sus filas juega el hermano del futbolista del Manchester United, Paul Pogba, Mathias Pogba.

Hasta las semifinales del torneo, las eliminatorias serán a partido único.