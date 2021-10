Angulo: “Con Koeman las experiencias que tuve son cosas que yo, como entrenador, nunca haría”

Miguel Ángel Angulo fue futbolista del Valencia CF durante 12 temporadas en las que se convirtió en el jugador más laureado en la historia del club. Dos ligas, dos copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, una Copa de la UEFA y una Copa Intertoto. Evidentemente, su rostro luce en una de las lonas de Mestalla.

Durante ese tiempo, trabajó con entrenadores de la talla de Héctor Cuper, Rafa Benítez o Luis Aragonés. También con Ronald Koeman, quien decidió apartarlo del equipo junto a David Albelda o Santi Cañizares. Dice, que de todos ellos (incluso el holandés) aprendió algo para desarrollarse en los banquillos, su actual pasión. Lleva ocho temporadas dirigiendo en La Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha pasado por todas las categorías: desde infantiles hasta el filial, equipo con el que se estrena en esta campaña.

Angulo, el futbolista más laureado del Valencia CF



Lo primero. Cómo está.

Contento, con ilusión y con ganas de hacer buenos años. Es una nueva experiencia para mí. Me entusiasma, formar a los chavales.

Está casi mejor que cuando jugaba

Estoy más delgado que cuando jugaba. Tengo mis tiempos para mí, para ir al gimnasio. Me encanta hacer deporte, me sienta bien. Siempre que tengo tiempo aprovecho para salir a correr o ir en bici.

¿Ya cuando jugaba quería ser entrenador?

No, no me pasaba ser entrenador. Tenía inquietudes de por qué se hacían las cosas. Además, habiendo jugado en varias posiciones tenía esa actitud. Siendo lateral, me preguntaba cómo había que defender esta línea, cerrar, los centros laterales. De medio o delantero lo mismo. Preguntaba mucho. Algo que me ha servido en mi faceta de entrenador.

Angulo, ganar y formar



Ha pasado por todas las categorías de la Academia. Nadie podrá decir que se lo han regalado…

Efectivamente. Es algo para lo que estaba muy mentalizado. Quería empezar por el fútbol base, aprendiendo cosas desde abajo. Conociendo la etapa de iniciación. Creciendo poco a poco, cogiendo lecturas de partido, experiencias, soluciones. La estrategia, el rival, mejorar a tu equipo. No tenía prisa para ir ascendiendo en las categorías. Me tomé el tiempo necesario en cada edad.

No sé si ha coincidido en esa ascensión progresiva con Angulo.



Pablo Gozálbez, lo tuve en infantil. A Ferran Torres lo tuve en cadetes y luego en juveniles. Hay muchos jugadores que han ido creciendo y muy orgulloso de que hayan llegado a la élite y sean profesionales. Hay muchos casos en los que coincides con ellos, los ves mejorar, sufren cambios físicos, mentales… Yo me quedo cuando los ves después de mucho tiempo. Ese cariño y afecto que te tienen. Su recuerdo bonito. Me quedo con esa satisfacción de saber que durante ese año no perdió el tiempo. Ha madurado, ha aprendido. Se paran contigo, te recuerdan cosas y te quedas con esa sensación de que ha merecido la pena.

Ranieri, Cúper, Benítez, Quique Sánchez Flores… de quién ha aprendido más.

Cada uno ha aportado su granito de arena. Y tampoco tiene por qué ser algo táctico. Yo me acuerdo mucho de Luis Aragonés, cuando nos quería reñir, hablaba con Pedro Cortés y le decía: Pedro, te voy a echar la bronca en 10 minutos. Y tú lo veías enfadado previamente pero realmente lo tenían apañado entre los dos. Son detalles, cosas, tácticas en las que uno se fija y aprende. No es fútbol pero es estrategia. He tenido la suerte de tenerlos a todos ellos, también a Valdano o Iñaki Sáez de los que he intentado sacar de cada uno de ellos lo mejor y adaptarlo a mi idea de juego.

Angulo, el día de la firma con el filial



Es el entrenador del filial. El último eslabón antes del primer equipo.



Esto es un tema que venimos haciéndolo desde hace tiempo. Nuestra filosofía es que cuando detectamos talento y proyección, adaptamos procesos de avance y categorías. El Valencia cuenta con jugadores que pueden jugar en el primer equipo. Creemos que lo importante es que el jugador tenga potencial e ilusión por subir al primer equipo. Trabajamos para prepararlo. Ellos tienen esa ambición. Nuestra idea es subir de categoría con lo que tenemos.

Mamardashvili.



Es un jugador muy considerado por el cuerpo técnico del primer equipo. Se firmó pensando en su nivel para estar aquí. Es joven, ha vivido ya la experiencia de ser titular y la de no serlo. Veremos lo que se decide para que siga compitiendo en Primera División, y luego valorar en un futuro, si no tiene minutos, poder jugar alguno con nosotros. Aunque lo veo complicado.

¿El sueño de Angulo es entrenar algún día al Valencia CF?



No es mi intención en los próximos años poder entrenar al Valencia. Mi proceso de formación tiene un margen de trabajo. Cuando yo considere que es algo adecuado me lo podría plantear. En estos momentos, ni a corto ni a largo plazo me planteo entrenar al primer equipo. Estoy en una fase en un plano más bajo. Es lo que deseo, no puedo decir un plazo. Cuando me sienta preparado.

Angulo, con Villa



¿Se ha apoyado en alguien especial para formarse?

No he podido ir a ningún sitio por la pandemia. Tengo las pocas oportunidades de ver partidos en directo o hablar con entrenadores que tengo relación de manera telefónica. Tengo mucha complicidad con Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica. Nos vemos muchos veranos y nos tiramos horas y horas hablando de fútbol.

También tuvo a Koeman…

A veces se aprenden cosas buenas y a veces se aprenden cosas malas de las que nunca deberías hacer. Anotas osas que te gustan y cosas que no te gustan. Pues, en este caso, con Ronald Koeman, las experiencias que he tenido yo son cosas que yo como entrenador nunca haría. Y es un aprendizaje también.