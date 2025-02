Andrés pide ayuda al Ciutat: “Que los rivales vengan diciendo: ‘saco un punto y gracias’”

La situación del equipo

Sí que tengo buen feeling, porque creo que estamos en una posición donde estamos en el pelotón de cabeza de cara a la recta final de la temporada. Yo creo que nosotros somos un equipo más que de individualidades, es por el conjunto. Es verdad que ha habido partidos que se nos han escapado por pequeños detalles. Pero yo creo que a la larga, si encajamos bien una buena racha, creo que nos va a dar.

La fortaleza del Ciutat de València

Si ganamos todos los partidos de casa, tendríamos una base muy sólida. Yo creo que en casa nosotros somos muy fuertes. Creo que el único partido que hemos perdido fue un partido que ves las estadísticas y dices, ‘¡ostras, cómo has perdido este partido!’ Yo creo que es vital que en el Ciutat nos hagamos fuertes, que estemos todos unidos, que la afición apriete. Que los rivales vengan aquí diciendo: ‘aquí saco un punto y gracias’. Yo creo que va a ser vital en los partidos en casa.

Los ‘agoreros’ de Julián Calero

Cuando llego el año pasado, es verdad que el equipo venía de la temporada anterior, de lo que pasó, que fue un descenso muy duro. La siguiente, un no ascenso muy duro. Y notas y percibes que hay mucho mensaje negativo, no solo jugadores, sino mucha gente alrededor. Yo al final soy de los que piensa que eso no te ayuda. Por mucho que puedas poner excusas, justificaciones o que pueda ser verdad y te pongas: ‘¡Vaya mierda! ¡Vaya no sé qué! ¡Vaya no sé cuánto!’. Yo creo que eso al final no ayuda. Yo soy de los que piensa que hay que ser realista y ver las situaciones, pero que luego los mensajes tienen que ser de mejora, de pequeñas mejoras, de vamos todos juntos. Vamos a juntarnos, vamos a seguir haciendo lo que nos hace fuerte. Yo creo que en eso coincido con el míster, en el sentido de decir, si las cosas malas van a venir. Al final las cosas, por mucho que tú quieras, las cosas malas van a venir. Entonces, si tú tienes una mentalidad más positiva, yo creo que estás más cerca de que te pase algo positivo. Yo creo que es la línea que pienso y yo creo que el míster un poco tiraba por el tema este de los agoreros. Creo entender.

Las redes sociales y el vestuario

Sí que es verdad que al final la gente de todo el entorno, los propios jugadores, familias, amigos, todo el mundo está conectado. Y al final yo creo que también a las familias muchas veces hasta le duele cuando ven cosas de su familiar y ya lo comenta. Entonces yo creo que al final sí que es verdad que te llega. Pero también es el trabajo también nuestro, por ejemplo, de los jugadores de saber sacar un poco ese contexto y decir oye, mira, nosotros somos jugadores, sabemos a lo que nos ponemos, es lo que hay. Unos días no estarás acertado pero hay que seguir.

El futuro de Andrés, que acaba contrato en junio

A día de hoy te digo que sí, que quiero seguir jugando. A día de hoy pues me encuentro bien y sí que me gustaría seguir. El tema de la renovación, pues como dijo Felipe, yo soy un tío tranquilo para esto. Creo que ponerte ahora a hablar de esta situación no ganamos nada porque de aquí a tres meses pueden pasar mil cosas. Y la verdad que eso es algo que también transmito a equipos que me han llamado y le he dicho ‘Oye, si no hemos terminado la temporada’. Vamos a tener tranquilidad. Entonces yo creo que el tema de la renovación no me preocupa. Estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto aquí, estoy feliz. Y cuando llegue el momento, pues si hay que sentarse y el club ve también con buenos ojos que pueda seguir aquí aportando y ayudando en todo lo que pueda, pues se verá.