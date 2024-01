Andrés Fernández: "Tenemos que creérnoslo, ilusionarnos y decir que podemos conseguirlo"

Los inicios de su carrera

Lo de Tenerife fue un poco por situación familiar de mi padre, era militar y cogió destino allí. Nos fuimos con 14 años toda la familia y bueno hice las pruebas ahí en el Tenerife me cogieron y luego ya después sí que es verdad que todos los otros saltos son cosas del fútbol. Estuve a prueba aquí en el Levante B con 18 años y al final acabe ese año en el Mallorca B y luego ya son cosas del fútbol.

Los valores heredados de su padre

Creo que tengo unos valores que me ha inculcado mi padre por todo su trabajo que ha tenido. Creo mucho en la disciplina, independientemente que pueda ser un jugador más importante o menos importante creo que la disciplina hay que tenerla siempre. Yo si, por ejemplo, puedo tener 37 años pero hay cinco capitanes y mi protocolo es que hablo con los capitanes y que los capitanes hablen a la plantilla en cualquier cosa importante. Para mí la jerarquía y la disciplina es la forma de que los equipos y los grupos funcionen. A mi padre lo considero un padrazo y además le quiero un montón. Tuvo una situación difícil el año pasado y ha salido adelante como un titán. Su mentalidad de salir adelante pues es lo que le ha llevado a recuperarse y seguir recuperándose. Creo que esa disciplina que hemos tenido en casa, como: 'oye, la comida no está mala, puede estar quemada o algo así pero no está buena ni mala te la tienes que comer'. Y si tu madre te pone lentejas y no te gustan, 'pues te las comes y si no te las pongo en el desayuno al día siguiente'. Yo creo que eso son valores de también respeto un poco a las personas, a la persona que te ha hecho la comida y que tienes que estar agradecido. Respeto también a la gente que trabaja porque dentro de un club hay mucha gente que trabaja y que no cobran ni por asomo lo mismo que nosotros y están todos los días recogiendo papeles, recogiendo cosas pues todas esas tonterías yo creo que tenemos que agradecerlas, que haya gente que nos ayude y yo creo que esos valores y esa disciplina pues es lo que intentó mi padre desde casa inculcarme siempre.

Los valores de la sociedad actual

Es responsabilidad de todos, de la sociedad un poco. Los padres ya van más liados, los niños están todo el día con el TikTok y demás cosas y cambian las formas... no sé a lo mejor habrá que crear muchos TikTok de valores o algo así para que se inculquen más pero sí quizás se está perdiendo un poco esa forma más familiar o esa forma de inculcar más esos valores desde la familia.

Andrés: "Quizás me haría más feliz firmar ya mi renovación, sí. Eso es verdad"





La prueba con el Levante B a los 18 años

Me acuerdo de que me pegaban unos pelotazos los del primer equipo que no veas, que pegaban muy fuerte al balón. Recuerdo al entrenador de porteros Pepe Puig que estaba y además me lo he encontrado alguna vez en la Ciudad Deportiva y lo hemos recordado. Me metieron en un piso ahí en Buñol durante una semana, estuve entrenando prácticamente todos los días y entrenaba también con el primer equipo y la verdad es me lo recuerdo y que Pepe me lo dijo muy claro: 'Oye, nos gustas como portero pero ahora mismo tenemos ocupado tanto el primer equipo como el filial y no tenemos hueco'.

Su llegada al Levante UD

Tengo muchos amigos que son del Levante UD y que siempre me hablaban que si venía a jugar aquí, venían a verme y siempre me hablaban bien. Me acuerdo de Paquito Fenollosa (presidente de honor del Levante UD) que en Primera algún partido me decía 'algún día vendrás aquí a jugar' y cuando fiché fue lo primero que le dije. Era un club que a mí siempre me ha gustado, me ha transmitido mucha buena energía y es un placer estar aquí. Fue una situación primero familiar porque quería estar más cerca de mi familia. Hubo muchas opciones más de las que pensaba pero realmente cuando llamó el Levante fue la opción por todo, por tradición, por club, por el intento de luchar por un ascenso y y fue un cúmulo de cosas. Aquí en España la verdad que preguntaron muchos equipos de Segunda, algunos sí que dieron cifras más o menos por dónde se podían manejar, otros simplemente querían ver si podía haber un acercamiento y fue una situación que por un momento me generó un poco de confusión pero tenía claro que era el Levante.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su relación con Javi Calleja

No sé si hizo fuerza pero simplemente intentaba ver que lo que me decía el club era lo que realmente era. Había que esperar a la situación de Dani Cárdenas. Es verdad que es fácil al principio esperar pero en agosto hubo un momento que no sabía si iba a ir adelante el tema...





La crisis de final de año

lo vi pues lo primero muy implicado en cambiar la situación yo creo que él pues siempre independientemente de que las cosas salgan bien o mal él yo creo que siempre tanto él como su grupo de trabajo no son gente que trabajan qué tal es verdad que cuando los resultados no salen yo creo que nos vamos cerrando un poco de mente todos no tanto afición como como técnicos como los propios jugadores ya empezamos a pensar solo en lo mío lo mío en lo mío y es verdad que hubo un momento ahí que tuvimos que que cambiarlo queríamos todos cambiarlo el el primero y bueno al final salió a partir de un resultado que ganamos en creo que fue en Valladolid en casa contra el Valladolid y a partir de ahí fuimos a mejor pero bueno sí que es verdad que fue una situación donde todos sabíamos que la cosa estaba muy tensa y ahora.

Andrés, en un momento de la entrevista con Deportes COPE Valencia





El rendimiento del equipo este curso

Hago una valoración bastante positiva, no sé si idealista pero creo que tenemos una plantilla que es muy joven. Eso no lo digo yo, lo dicen los datos. Me veo en el día a día situaciones que a veces me cuesta digerir y no enfadarme. Hago un ejercicio de decir 'venga no me voy a enfadar, me voy a casa me relajo y doy un paseo con mi mujer y mi perro y al día siguiente ya vuelvo otra vez con una sonrisa'. Por los temas de los que hablan, por las cosas que hacen o por sus preocupaciones, es que hay veces que no sé... cuando se ponen a hablar del FIFA, de las cartas del FIFA y cosas así. Pero creo que lo bueno es que hay mucha juventud y mucho talento, que si lo sabemos controlar, sabemos hacer nuestras virtudes y y creo que por fase en los partidos lo hemos demostrado podemos ser un equipo que encima ilusiona. No sólo a nuestra afición, yo tengo muchos amigos que me dicen que da gusto vernos. Es verdad que a veces me dicen 'cometéis errores de pardillos pero da gusto veros porque como jugáis como proponéis juego, tenéis jugadores muy buenos'. Creo que tenemos una opción que tenemos que decidir creérnoslo, ilusionarnos y decir que podemos hacerlo y podemos conseguirlo porque tenemos madera. Todos tenemos que tirar del carro y lo que estoy viviendo aquí es que la afición tiene ganas, creo que vosotros por lo que estoy viendo también todos los periodistas estáis intentando también sumaros a ese carro. Quizás no es como la del año pasado, que era un equipo muy hecho y muy preparado para el ascenso sino que este año necesitamos empujar y yo creo que si empujamos todos vamos a estar ahí arriba en los momentos finales. Si llegamos a falta de 10 jornadas a tres puntos del ascenso como estamos hoy lo firmábamos al principio de temporada.

Su futuro: posible ampliación hasta 2025

Depende primero de mí por si me quiero retirar o no que también tengo derecho (risas). Lo digo porque quiero disfrutar. Quiero ayudar y disfrutar y contractualmente el club tienen un derecho exclusivo hasta el 30 de mayo y luego hay unas diferentes situaciones que si se dan se renueva automáticamente.

¿Firmaría hoy Andrés su renovación hasta 2025?

Seguramente si pasa eso, quizás me haría más feliz, sí. Eso es verdad.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? @AndresFdez86 y su futuro



?? “Depende primero de mí, por si me quiero retirar o no, que también tengo derecho”



??? “El club tiene un derecho hasta el 30 de mayo. Hoy firmaría seguir”



?? #AndrésFernándezEnCOPEpic.twitter.com/6PgoiHiNQl — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 24, 2024









Su fallo ante el Albacete y la liberación

Me liberé cuando marcó Bouldini. Es verdad que los porteros cometemos el error de que nos queremos echar el mundo encima. Hay responsabilidad y podía haber hecho las cosas mejor, pero me puede pasar a mí y me quedo con la lectura positiva de que el equipo quiso meter el tercero y lo metimos. A partir de ahí que no vuelva a pasar.