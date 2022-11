André Almeida ensalza a Gattuso y al Valencia CF

El centrocampista del Valencia CF André Almeida ha comparecido esta mañana en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna pocos días después del regreso del equipo al trabajo. El portugués recordó que fichar o no un mediocentro en el mercado de invierno, una de las opciones que maneja el club, no es algo que él deba decidir pero resaltó que tiene mucha confianza en Hugo Guillamón y Nico González, los dos jugadores de la plantilla que actúan en esa posición.

“Eso no me compete, yo tengo plena confianza en Hugo y en Nico, para mí son jugadores muy buenos”, resaltó Almeida en una comparecencia en la que admitió que, aunque tenía confianza en su propia calidad, no esperaba tener la progresión tan rápida que ha tenido.

“Tenemos un equipo muy joven con jugadores que están apareciendo. No tenemos el nombre de otros pero sabía de mi calidad, que lo había hecho bien en Portugal y confiaba en que podía hacer esto”, afirmó.

“No esperaba estar tan bien porque llegué un poco tarde y debía ganarme la confianza de los compañeros y del míster. Ahora voy a trabajar más para seguir así, marcar más goles y poder ayudar al equipo”, señaló el luso, que admitió que espera que le sirva para ser internacional absoluto con su selección.

“Mi objetivo es seguir trabajando mucho para seguir siendo titular porque si no trabajas, esto puede cambiar. El objetivo es ayudar al equipo a ganar todos los posibles si es posible, quiero mejorar cada día, ser un poco mejor y tener así la conciencia tranquila”, explicó.

?? Directo @DepCOPEValencia



?? André Almeida, sobre el regreso de Gayà a los entrenamientos pic.twitter.com/YTOzERQNjE — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 29, 2022

“Mis compañeros de la Sub-21 me dicen que estoy bien, el entrenador también. Es un objetivo llegar a la absoluta pero he de continuar haciendo más goles y más asistencias para las personas que me siguen y me pueden llamar”, añadió.

Almeida analizó cómo fue su llegada al club, la imagen que tenía de Mestalla y cuál ha sido su relación con el técnico Gennaro Gattuso estos meses en el club.

“Gattuso me ha recibido muy bien desde el principio y me ha transmitido mucha confianza. Siempre intento dar lo mejor. Es muy buena persona, siempre está de nuestro lado”, afirmó Almeida que dijo en su posición admiraba a Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Kevin De Bruyne y que a Aimar lo conoce de su etapa en el Benfica. “Llegó ya más mayor pero es un crack”,

“El Valencia CF habló con mi padre y conmigo una semana antes de venir. Fue todo muy rápido. Para mí venir era un paso adelante. Quiero continuar creciendo y seguir mejorando. Creo que acerté, estoy muy contento de estar aquí y voy a seguir trabajando para que sea así”, apuntó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Directo @DepCOPEValencia



?? André Almeida, sobre Gattuso y sus ídolos futbolísticos pic.twitter.com/kzYnG19Fyo — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 29, 2022

El portugués dijo que conocía el Valencia CF antes de fichar pero que no sabía “que era tan grande” y aunque dijo que le ha impresionado Mestalla, también señaló que espera que aún lo haga más.

“Ver al Mestalla lleno con la afición me ha encantado. De aquí me gusta todo, va todo bien. Cuando te lo cuentan nunca es igual que cuando estas dentro del estadio. Me han dicho que hace años era mucho más aún y en un futuro espero que sea así también”, destacó Almeida, que escogió entre los buenos momentos vividos ya el gol de falta que logró contra el Betis en Mestalla en la última jornada antes del parón.

“Mis compañeros tuvieron vacaciones y yo fui con la selección. Ahora es una pretemporada y es muy duro para estar físicamente bien. Lo estamos viviendo como algo normal pero la temporada será más larga y veremos cómo estamos al final”, admitió Almeida, que dijo que vio “bien” a José Luis Gayà en su primer entrenamiento con el grupo y que dijo que es una “pena” que no pudiera ir al Mundial. “Es una excelente persona y un excelente capitán”, concluyó.

André Almeida llegó al Valencia CF este verano en forma de traspaso y firmó su contrato hasta 2028. Los 7’5 millones de euros que pagó el club de Mestalla por él se dividen en plazos durante los próximos cinco años.