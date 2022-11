Ana Salas: “Vamos a disfrutar de lo bonito de un torneo mixto sin perder la esencia del evento femenino”

La Copa Faulcombridge está en marcha desde el domingo en el Club de Tenis de Valencia tanto en categoría masculina como femenina. En esta última disciplina, Ana Salas es la directora del ITF Pro 80.000 Open Ciudad de Valencia y aspira a que el torneo sea una fiesta del tenis.

¿Qué sensaciones le va generando la que será 6ª edición de este torneo femenino?

Tengo la sensación de que vamos a tener una semana llena de grandes partidos. Se nos viene un gran evento. Estamos deseando disfrutar de lo bonito de un torneo mixto, que nos hará disfrutar de los mejores jugadores y jugadoras de nuestro país y grandes raquetas internacionales alrededor de los 100 mejores del mundo.

¿Cómo valora la nómina de jugadoras que se han inscrito al cierre de la lista?

Tenemos a Cristina Bucsa, Rebeka Masarova, Aliona Bolsova, estas tres últimas jugadoras españolas del equipo nacional y a nuestra Leyre Romero, jugadora del CT Valencia que en los últimos meses ha tenido una ascensión meteórica en el ranking mundial. Nos va a gustar ver su evolución in situ. Como jugadora nº1 la alemana Tamara Korpatsch y como atractivo principal, Kristina Mladenovic, ex top 10 del ranking mundial.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



???? La @copafbvalencia disfruta de su tercera jornada en el @CTValencia



?? Los detalles del mejor tenis masculino y femenino en Valencia pic.twitter.com/OEvCR5QBVS — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 22, 2022

¿Qué se están encontrando las jugadoras en esta nueva edición desde el punto de vista deportivo y organizativo?

Comparten los espacios y nuestro cariño con los jugadores del cuadro ATP, pero lejos de ser un inconveniente para ellas, siempre es una motivación por todo lo que va a atraer al evento hacer compatible ambas pruebas.

¿Cómo va a ser el desarrollo del torneo en simultáneo a los cuadros masculinos en el Challenger ATP dentro de la Copa Faulcombridge?

Día a día, hemos tenido que hacer Pablo (Andújar) y yo un trabajo muy fino para ordenar cada partido en su hora y en la mejor pista para sacarle el mayor jugo a todo el espectáculo que vamos a tener en los ocho días que dura el evento.

A partir del viernes y hasta las finales del domingo, tenemos los partidos televisados, por lo que en ese caso, y ya llegados a la ronda de cuartos de final, todo es más sencillo. Los primeros días, son los más complicados para ordenar la competición y es ahí donde a pesar de tener un documento con un orden establecido, día a día tendremos que trabajar para ajustarlo de la mejor forma posible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Empezaremos con seis pistas los primeros días, para ir descendiendo en número de ocupación hasta el último domingo de las finales.

¿Qué actividades paralelas deportivas o no deportivas van a reforzar el eje del torneo?

Tendremos diferentes clínics con los patrocinadores y con los jugadores y jugadoras del torneo. También haremos una jornada de sensibilización del tenis adaptado a las tres discapacidades: Tenis en silla, discapacidad intelectual y tenis para personas ciegas. También haremos una actividad en la que los niños de las escuelas del club podrán hacer sus preguntas a los tenistas del evento.

¿Cuáles son los principios y objetivos clave de este torneo?

Siendo este año la sexta edición del Open Ciudad de Valencia, pensamos hacerlo mixto por el hecho de impulsar al tenis femenino desde la colaboración del masculino e integrados ambos en un evento en el que no haremos ninguna discriminación entre los dos cuadros, y desarrollaremos acciones en las que haremos a los jugadores nuestros compañeros de viaje en la promoción del tenis y del deporte general.

¿Qué consideración hace al respecto de la apuesta del Club de Tenis Valencia?

-El Club de Tenis Valencia ha hecho y hace un esfuerzo desde hace muchos años para sacar adelante un evento precioso y no solo eso, si no para hacerlo mejor cada año. Y así está siendo. He vivido con los miembros de la junta y con las personas que trabajan el día a día del torneo y del club, cómo han buscado soluciones y tomado decisiones muy difíciles e importantes en momentos muy complicados para la continuidad del torneo.

Todo se ha superado con un amor incondicional al evento y, sobre todo, al hecho de seguir creciendo en la calidad del mismo. Esto significa que el objetivo es que cada año cada jugadora esté desando volver (y a partir de este año cada jugador), y que tengan la mejor experiencia en nuestro club por el trato de todos los profesionales que en él trabajan le dan y porque el torneo en su organización responde a sus expectativas.

¿Y de los apoyos institucionales y privados para el desarrollo del torneo?

Obviamente son fundamentales. Sin ellos no sería posible llevar a cabo el evento. Aprovecho para agradecer a todos el apoyo, no solo económico, sino también anímico. En la presentación del torneo vivimos su emoción e ilusión por estar a nuestro lado en cada momento de este gran proyecto.

Como directora ¿cuál sería el ideal de cómo funciona el torneo cuando se haga la evaluación final?

Me gustaría que todos los jugadores y jugadoras, así como todos los asistentes al evento, tengan la mejor experiencia en la calidad de ejecución del evento, así como en lo que transmita el mismo. Hay un gran equipo en el club y con ellos ha sido siempre y será muy fácil. Son todos muy profesionales y grandes personas. Estoy muy cómoda entre todos ellos. Somos un gran equipo.

¿Qué tal el trabajo que se va a desarrollar con Pablo Andújar, director del torneo masculino?

Con Pablo es muy fácil por su buen carácter, por su profesionalidad y por su experiencia. El año pasado ya nos ayudó mucho en la quinta edición del Open Ciudad de Valencia y respecto a el año actual, llevamos trabajando estos meses atrás en la coordinación de todo lo referente a jugar ambas pruebas. Con él resulta todo muy cómodo y fácil, y eso, sumado a Andrea Díaz, coordinadora del club, los tres hacemos una piña y podremos con todas las dificultades y obstáculos que podamos tener. Esperemos no sean muchos.