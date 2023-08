Amallah: "Di mi palabra al Valencia CF y la cumplo, aquí estoy"

El centrocampista marroquí Selim Amallah, que ha llegado al Valencia CF cedido hasta el 30 de junio de 2024 por el Valladolid con una opción de compra, afirmó este miércoles en su presentación que “mi intención es quedarme, estoy en un gran club, lo tengo muy claro, y voy a hacerlo todo para poder quedarme”.



Amallah explicó que “mi posición preferida es de ‘10’, pero de ‘8’ también como juego con la selección marroquí. Me puedo adaptar a cualquier posición. Me gusta tirar hacia arriba, jugar con el balón en los pies y trataré de adaptarme lo mejor posible al equipo”.

A pesar de que la operación se ha dilatado en el tiempo varias semanas, el futbolista indicó que "nunca he tenido dudas, siempre hemos estado en contacto, sabía que había temas que arreglar y no me he preocupado. Lo más importante es que estoy feliz de estar aquí. Tuve más ofertas, pero hubo contacto con el Valencia al principio del mercado e iba a esperar al Valencia hasta el final del mercado. Di mi palabra y soy un hombre que cumplo”, dijo.



Por otro lado, el centrocampista contó que “el primer entrenamiento ha ido muy bien, ha sido un encuentro con los compañeros de equipo, he hablado un poco con el míster sobre mi posición en el terreno de juego. Él es una leyenda en Valencia y voy a poder aportar bastante al equipo”.

“No veo todos los partidos de LaLiga, pero me ha marcado que hay un grupo muy compacto, sobre todo en el medio campo me han sorprendido, André Almeida y Javi Guerra. Espero poder participar de este grupo”, agregó.



Sobre el objetivo del Valencia, Amallah expresó que “todavía no hemos hablado de esto. Acabo de llegar y no va a ser lo primero que se hable, pero hay que ir partido a partido y ya veremos cómo se desarrolla la temporada” y, además, dijo que llevará el dorsal 19 porque es el número que lleva desde que jugaba en Bélgica y estaba libre.



Por último, Amallah destacó que “el Valencia es un gran equipo de España, un histórico y con una afición que ama el fútbol, que siempre está con el equipo, en lo bueno y en lo malo. El año pasado los aficionados estaban con el equipo y espero que este año podamos darle más alegrías a la afición”.