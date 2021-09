Álvaro Cervera: “¿Maxi? Yo prefiero que no juegue”

Tiene mucho mérito lo que está haciendo.

Muchas gracias. El fútbol es muy cambiante. Día a día, semana a semana. Es complicado, es la séptima temporada entre unas cosas y otras aquí en Cádiz. Es complicado dar un mensaje todos los días. Repetirlo, gente nueva. Es verdad que hemos cambiado poco. Somos el mismo equipo, con las mismas virtudes, los mismos defectos, las mismas armas… y muchas veces nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos se nos ve. Se nos ve enseguida. Y de vez en cuando hay que recordarlo. No traiciono nada cuando lo digo porque ellos lo saben, se lo digo. Con esas armas tenemos que pelear para quedarnos en Primera División.

Conlleva un gran desgaste tantos años en el mismo lugar.



Sí. Así es. A veces utilizo una frase en torno a Simeone: “él era bueno porque hacía correr a los buenos”. Mucho tiempo en el fútbol español en un mismo equipo, te desgasta y solo te salvan los resultados. No hay otra. Tanto a Simeone, que no me comparo con él en nada, como a mí, solo nos salvan los resultados. Porque nuestro juego no es el más brillante ni el que más le gusta al público pero sí el que tanto a él como a mí, nos ha dado estar para mí en Primera o para él ganar títulos. Es lo que sustenta nuestra labor. También sé que, de otra manera, trabajaré peor, estaré peor y tendré peores resultados. Tengo que defenderme de esa manera y hacer que mi club, mi equipo, mi ciudad estén con los mejores. Haciendo el trabajo que tiene que hacer.

Cómo encuentra la motivación para volver a empezar cada verano.

La motivación la encuentro en mis jugadores. Ahí está mi motivación. Si tengo una buena comunicación con ellos, tener claro los objetivos, lo que tenemos que hacer. Esa es mi motivación. Verme todos los días con ellos, convivir con ellos, entrenarlos, hacerlos ganar, hacerlos mejores. Al margen de estar en un sitio maravilloso, que me ha acogido fenomenalmente. La motivación es el día a día con los jugadores. Cuando pierdes eso, se nota: por mi forma de ser. Soy muy extremista para lo bueno y para lo malo.

La camiseta con el lema que Álvaro llevó al Cádiz



‘La lucha no se negocia’. Ese lema del club, es suyo.

Sí. A mí me gusta. Lo tengo demasiado en casa con ‘la lucha no se negocia’. Fue una cosa anecdótica, de una rueda de prensa. Había tenido un problema con un jugador, los periodistas me preguntaron que por qué lo había castigado. Yo dije: mira, en este club conmigo se negocia todo. La hora del entrenamiento, un viaje… se negocia todo. Pero la lucha no se negocia. Y ahí quedó. Un día fui a otra rueda de prensa y un amigo me hizo una camiseta con ese lema. Y me la puse. Y a partir de ahí todo lo demás. Hay gente que lo lleva tatuado, lo ponen en sus casas. Hace poco se me acercó un señor que trabaja con niños especiales y me dijo que ese lema le había ayudado mucho con esos niños. Si realmente ha servido para algo, pues muy bien.

Álvaro prefiere que Maxi no juegue



Cádiz- Valencia CF. Se trabaja diferente en función de si está Maxi Gómez o no.

Sí cambia. No el trabajo de la semana, pero sí la charla antes del partido y la preparación cercana al partido. El trabajo diario no es en función del rival, es más para mejorar nosotros. Cuando llega el partido, te fijas más en concreto. Y en este caso no es lo mismo que juegue a que no.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Y qué prefiere?



Yo que no juegue.

Polémica el año pasado entre Diakhaby y Cala



¿Hay un ambiente diferente a raíz del caso Diakhaby con Cala?

No. De verdad que no, si no te lo diría. Tuvo el recorrido que tuvo, merecido y necesario porque había que hablar de ese tema y dejarlo zanjado. Pero no he vuelto a oír de ese tema. Tuvo mucha repercusión y no es que no fuese verdad: todo lo que transcendió realmente no había nada de verdad en eso. No hablo de lo que pasó en el campo. Si pasó, si no pasó. Eso nunca lo sabremos. De lo que trascendía de eso, el tema del racismo, no era verdad. No hemos vuelto a hablar.

Empató contra el Levante UD y contra el Barça. Cuál fue más fácil.

Te diría que más fácil fue contra el Barça, porque estuvimos a punto de ganar. Y contra el Levante estuvimos a punto de perder. Empatamos en el último minuto. El Barça se quedó con 10, fue un partido de ida y vuelta. Los dos son igualmente difíciles. Los partidos nunca se parecen.