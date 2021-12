Alessio se agarra a la salvación: “De alguna forma hay que ganar”

El entrenador del Levante, Alessio Lisci, explicó este lunes que para ellos disputar este martes la segunda ronda de la Copa del Rey es una ventaja porque no tienen la presión de la Liga e insistió en que pese a que el vestuario está “tocado” está convencido de que sacarán adelante la situación. “Lo que molesta de la Copa es que no se puede entrenar bien, pero tenemos una plantilla larga y cuanto más lejos lleguemos en Copa mejor será. Jugar en Copa es una ventaja, no hay presión de la Liga y se puede jugar de otra forma”, dijo el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al partido.

“Creo que le va a ayudar al equipo y es importante tener a todo el mundo con minutos”, insistió el entrenador del Levante, que, sin embargo, afirmó que el Alcoyano“era el peor rival” posible para su equipo. “Tenemos muy claro lo que significa jugar ahí. Es difícil hacerles daño y su trayectoria en Copa del año pasado demuestra que ganar allí es muy difícil”, remarcó.

Sobre el estado de ánimo del equipo, el entrenador del Levante admitió que los jugadores están “muy tocados” después de perder ante el Espanyol y haber hecho la que en la opinión de los futbolistas fue “la mejor primera parte” de toda la temporada.

RUEDA DE PRENSA | Alessio Lisci (@Alelisci): “El Collao es un campo que aprieta mucho, los que hemos pasado por 2B sabemos que el @CD_Alcoyano es un rival muy complicado”. #CopaDelRey ?? pic.twitter.com/z4e4tVDouK — Levante UD ?? (@LevanteUD) December 13, 2021





“Hace mucho daño irte sin puntos. Te puedo contar mil películas pero lo que tenemos que hacer es convivir con ello, saber cómo orientarlo y que nos sume y no nos reste, vivir el presente. De alguna forma hay que ganar un partido y cuando se gane ya se verá lo que es este equipo”, comentó Alessio, que subrayó que el derbi del próximo lunes ante el Valencia puede ser “un punto de inflexión”.

El técnico italiano restó importancia al gesto de José Luis Morales al ser sustituido ante el Espanyol y aclaró que ya ha hablado tanto con el capitán como con José Campaña, quien también fue cambiado por Alessio en Cornellà.

“A mi genera problemas hasta cierto punto. Entiendo el enfado es mejor que ponga una cara de enfado. El tema está mas que cerrado, él viene a darme la mano y tanto Morales como Campaña son dos chicos espectaculares y no hay ningún tipo de problema”, afirmó.Además, Alessio explicó que tras el positivo detectado al serbio Nemanja Radoja han extremado las precauciones pero que tanto en las pruebas del domingo como de este lunes todos los integrantes del primer equipo han dado negativo.

Aitor volverá al once en la Copa del Rey