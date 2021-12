El Levante UD toca fondo: eliminado por el CD Alcoyano

Sobran las explicaciones del partido cuando el entrenador del equipo es tan contundentemente en la rueda de prensa posterior al partido. “El palo tan gordo nos ha venido muy bien. Hubo un equipo que salió a ganar y otro a verlas venir. Hemos tocado fondo y los jugadores lo saben. Pedimos disculpas a la afición. La culpa también es mía”, dijo Alessio nada más acabar el encuentro.

Su equipo había perdido en la tanda de penaltis ante el CD Alcoyano después de empatar a tres goles en los 120 minutos. Se puso 3-1 abajo después de una hora de partido lamentable. Reaccionó para empatar, pero pudo perder en la prórroga ante un rival (de Primera RFEF) que jugaba con diez casi la última media hora del partido. La eliminación de la Copa deja por los suelos el crédito de los futbolistas y deja tocado también a Alessio, que tras dos partidos en la Liga y dos en Copa ha sido incapaz de hacer reaccionar al equipo.

Mejor no pudieron comenzar las cosas para el Alcoyano, que en una puesta en escena perfecta de los de Vicente Parras tras avisar en el primer minuto con un disparo de Dani Vega, en el minuto cinco se produjeron una serie de rechaces en el área de Aitor Fernández a la salida del primer córner y Mourad terminó por marcar ante el delirio de una afición entregada con su equipo desde mucho antes de empezar el encuentro.



Un jarro de agua fría al que le ha costado responder un Levante muy tocado anímicamente. El empate llegó después de un desajuste defensivo de los locales que aprovechó Dani Gómez para batir en el veintidós a un José Juan a media salida.



Con la igualada en el marcador, la eliminatoria se equilibró por momentos sin que ninguno de los dos equipos tomara las riendas del juego, pero la tranquilidad para los de Alessandro Lisci duró bien poco y en los últimos instantes el Alcoyano volvió a la carga con su característico juego de presionar muy arriba en busca de provocar el error del rival, que ha llegado a dos minutos del descanso con el segundo de Mourad.



Fiel a su estilo de juego, el Alcoyano no cambió su guión en el inicio de la segunda parte y los de Vicente Parras lejos de reservar fuerzas, siguieron insistiendo y la recompensa fue el tercero, un auténtico golazo del defensa Carlos Blanco que desde 25 metros lanzó una falta que se ha colado por toda la escuadra de Aitor Fernández.



El Levante consiguió reaccionar para mantener viva la eliminatoria y seis minutos después, en una acción aislada, Alberto Soldado hizo el segundo para su equipo y devolvió la esperanza a su equipo. Los últimos minutos antes de la prórroga fueron de verdadero infarto, con el Levante poniendo en juego a toda su artillería y con el Alcoyano pagando la factura del gran desgaste realizado durante más de una hora. Para poner aún más emoción a la eliminatoria, los locales se quedaron con uno menos a siete del final por roja directa a Ángel López.



A pesar de su inferioridad numérica, el Alcoyano no bajó los brazos y en el minuto 5 de la prolongación el central Raúl González se encontró un balón dentro del área pero no logró batir a Aitor Fernández con su salida. En la segunda parte de la prórroga el marcador no se movió pese a que los locales gozaron de un par de ocasiones, llegándose así a los penaltis. Por el Alcoyano marcaron Andy Escudero, Imanol García y Carlos Blanco mientras que Lillo Castellano erró el primer lanzamiento y en el Levante solo marcó Morales y fallaron Pepelu, Roger y Bardhi.



Ficha técnica:



3 - Alcoyano: José Juan, Lillo, Primi (71' Raúl González), Carlos Blanco, Pablo Carbonell (71' Andy Escudero), Antón, Imanol, Juanan (63' Fran Miranda), Javi García (63' Ángel López), Dani Vega (84' Toni Abad) y Mourad



3 - Levante: Aitor Fernández, Coke (66' Miramón), Óscar Duarte, Rober, Franquesa, Blesa (55' Bardhi), Pepelu, Vukcevic (55' Melero), Cantero (55' Morales), Soldado (101' Martínez) y Dani Gómez (80' Roger).



Árbitro: Figueroa Vázquez (Andaluz). Amonestó a los locales Primi, Lillo, Raúl González y Andy Escudero y a los visitantes Vukcevic y Soldado. Expulsó con roja directa al local Ángel López en el minuto 83.



Incidencias: partido disputado en el campo de El Collao ante unos 3.600 aficionados correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Noche fresca y terreno de juego en buenas condiciones.



Goles: 1-0, min. 4: Mourad. 1-1, min. 22: Dani Gómez. 2-1, min. 43: Mourad. 3-1, min. 54: Carlos Blanco. 3-2, min. 60: Soldado. 3-3, min. 67: Dani Gómez.