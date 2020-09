Un alcireño triunfa en París

Parece un veterano. Es la sensación que da al sentarte en el sillón a ver su partido y levantarte estando convencido de que el ganador es un habitual de estas lides, que ya sabe cómo se las gastan en este tipo de torneos. Pero no. Se trata de un novel que está desplegando la insolencia del que acaba de llegar, la genialidad del que sabe que la noticia siempre estará en la victoria, nunca en la derrota.

Golpeo de revés desde el fondo de la pistaFoto: Marca

Así es como está pisando el polvo de ladrillo de Roland Garros, Pedro Martínez Portero, un alcireño de 23 años que se está convirtiendo en la gran revelación del torneo de los torneos sobre tierra batida. Tras superar la pertinente fase previa, todo lo que viniera después iba a ser un regalo y tal cual se lo está tomando. En la primera ronda del cuadro final se deshizo del australiano Aleksandar Vukic con un rosco incluido (7-5, 6-4 y 6-0) y en la segunda ha hecho tres cuartos de lo mismo. En esta ocasión la víctima ha sido el kazajo Mikhail Kukushkin y el resultado no menos contundente (6-3, 6-1 y 6-0). Vamos, que en sus primeros partidos del Abierto francés sólo ha cedido 13 juegos. Alucinante.

Si gana su siguiente partido muy probablemente se enfrentará en octavos con don Rafael Nadal Parera

Pedro Martínez había llegado a la capital francesa ostentando el puesto 105 de la clasificación mundial de la ATP y, haga lo que haga a partir de ahora, la escalada va a ser más que llamativa cuando se actualice el ranking. Por ello no debe preocuparse y sí por mantener este nivel de tenis que le puede llevar a donde él quiera.

| Noticia @rolandgarros | ��



‼️El valenciano Pedro Martínez (@PedroMPortero) a 16os en París‼️



��Ha vapuleado 6-3, 6-1 y 6-0 a Kukushkin ����



➡️Su rival será el americano Sebastian Korda pic.twitter.com/MIrlP1bu2A — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) September 30, 2020

Le aguarda en la tercera ronda (dieciseisavos de final) el norteamericano Sebastian Korda que es otra de las sorpresas del torneo. No en vano ocupa el puesto 273 de la ATP. Una victoria del valenciano comportaría un premio doble: no sólo el pase a octavos, si no el más que probable enfrentamiento con don Rafael Nadal Parera. Ahí es nada.